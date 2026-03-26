Președintele american Donald Trump a anunțat joi că a decis să prelungească termenul limită pe care îl dăduse Iranului pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, extinzându-l până la 6 aprilie.

El a renunțat astfel la amenințările anterioare privind posibile atacuri asupra centralelor iraniene, argumentând că negocierile pentru încheierea conflictului se desfășoară „foarte bine”.

Potrivit relatărilor Associated Press, Iranul a reacționat anterior amenințând cu represalii asupra unor infrastructuri civile, cum ar fi uzine de desalinizare, dacă amenințările lui Trump ar fi puse în aplicare.

Președintele american a explicat că s-a abținut de la acțiuni militare în contextul discuțiilor în curs și a subliniat, prin intermediul unei postări pe contul său de Truth Social, că termenul de distrugere a centralelor energetice va fi amânat cu zece zile, până la ora 20:00, luni, 6 aprilie 2026. Trump a mai adăugat că, în ciuda informațiilor false propagate de unele publicații, negocierile evoluează favorabil.

„La cererea guvernului iranian, prin prezenta declarație doresc să anunț că amân cu 10 zile perioada de distrugere a centralelor energetice, până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00. Discuțiile sunt în curs și, în ciuda declarațiilor eronate ale presei fake news, acestea decurg foarte bine”, a scris Donald Trump pe contul său de Truth Social.

Tot joi, Trump a amenințat că Statele Unite ar putea reconsidera implicarea lor în apărarea aliaților europeni, ca urmare a reticenței mai multor țări de pe continent de a participa la conflictul cu Iranul.

Într-o declarație făcută la deschiderea ședinței cabinetului de la Washington, președintele american a criticat poziția exprimate de oficialii europeni, vizând în special comentariile atribuite cancelarului german Friedrich Merz, dar care fuseseră de fapt făcute de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

„Nu am fost consultați înainte, nu ne-a cerut nimeni părerea. Nu este războiul nostru, prin urmare nu vrem să fim atrași în el, ca să fiu foarte clar”, afirmase anterior Boris Pistorius.

Donald Trump a susținut că SUA se află la mii de kilometri distanță, protejând Europa și NATO, însă aliații europeni nu și-au asumat responsabilitatea de a apăra Statele Unite, ceea ce i-a părut ridicol. El a comparat această situație cu sprijinul oferit Ucrainei.

„Noi suntem acolo să apărăm Europa de Rusia, să protejăm NATO. În teorie, asta nu ne afectează, pentru că suntem la mii de kilometri distanță, avem între noi un mare și frumos ocean. Dar ei (aliații europeni – n.r.) nu sunt acolo ca să ne apere pe noi, ceea ce este ridicol, nu are niciun sens. Când l-am auzit pe șeful Germaniei declarând despre Iran că ‘Acesta nu este războiul nostru’, am spus: ‘Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru. Noi am ajutat, dar Ucraina nu este războiul nostru’. Mi s-a părut o declarație foarte nepotrivită, dar a făcut-o, nu o poți șterge”, a afirmat Donald Trump.

Donald Trump a amintit de declarațiile sale făcute acum 25 de ani, când considera NATO „un tigru de hârtie” și susținea că aliații europeni nu vor veni niciodată în sprijinul americanilor.

Președintele republican a subliniat că, deși Iranul a fost deja anihilat, unele state europene au anunțat că ar putea să trimită nave, însă el a precizat că implicarea trebuie să vină la începutul unui conflict, nu după ce acesta s-a încheiat.

Trump a concluzionat că situația actuală reprezintă un test pentru NATO și a cerut ca declarațiile sale să fie reținute pentru comparație în lunile următoare.