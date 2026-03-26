Printre acestea se numără posibilitatea suspendării înțelegerii în cazul în care SUA introduce noi tarife sau nu își respectă angajamentele asumate. Decizia vine după luni de tensiuni comerciale și incertitudine legată de politica tarifară a administrației conduse de Donald Trump.

O majoritate a eurodeputaților a votat în favoarea acordului, însă a introdus garanții suplimentare pentru a se asigura că partea americană respectă termenii conveniți în acordul încheiat în iulie anul trecut. Potrivit relatărilor BBC, textul a fost adoptat cu 417 voturi pentru, 154 împotrivă și 71 de abțineri. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie aprobat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, votul final fiind așteptat în lunile aprilie sau mai.

Votul are loc după mai multe amânări, generate de amenințările lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei și de o decizie a Curtea Supremă a Statelor Unite, care a stabilit că o parte dintre tarifele impuse de acesta sunt ilegale.

Eurodeputații au consolidat garanțiile prin introducerea unor clauze de protecție clare. Una dintre acestea permite suspendarea acordului dacă Statele Unite impun tarife suplimentare de peste 15% sau introduc noi taxe pentru bunurile europene. O altă prevedere prevede oprirea acordului în situația în care SUA ar amenința suveranitatea teritorială a Uniunii Europene.

A fost inclusă și o clauză de intrare în vigoare, care stabilește că reducerea tarifelor de către Uniunea Europeană va avea loc doar dacă Statele Unite își respectă angajamentele, inclusiv reducerea tarifelor la 15% pentru produsele europene care conțin mai puțin de 50% oțel și aluminiu.

În momentul anunțării acordului-cadru, în vara anului trecut, Donald Trump a precizat că tariful american global de 50% pentru oțel și aluminiu va continua să se aplice inclusiv Uniunii Europene. Cu toate acestea, Parlamentul European a decis că va accepta tarife zero pentru bunurile americane doar în condițiile în care sute de produse europene realizate din oțel și aluminiu vor fi exceptate de la acest tarif de 50%. De asemenea, acordul include o clauză de expirare, care prevede încetarea acestuia până la data de 31 martie 2028.

După vot, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis că există asigurări din partea Statelor Unite privind respectarea acordului. Totodată, acesta a subliniat că Uniunea Europeană va continua eforturile pentru menținerea unor relații constructive, fără a ignora riscurile la adresa propriilor interese.

Acordul-cadru a fost încheiat în iulie anul trecut, în cadrul unei întâlniri dintre președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, și Donald Trump, desfășurată la Turnberry, în Scoția. La acel moment, Ursula von der Leyen a descris înțelegerea drept un acord major, în timp ce Donald Trump a apreciat-o ca fiind benefică pentru toate părțile.

„În acest stadiu, am primit asigurări din partea SUA că intenționează să respecte acordul. Deși vom continua eforturile pentru a menține relații constructive și a evita volatilitatea, nu vom ignora riscurile pentru interesele noastre”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, după vot.

Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite sunt cele mai importante la nivel global. În 2024, schimburile de bunuri și servicii dintre cele două părți au depășit 1.600 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 1,9 trilioane de dolari, reprezentând aproape o treime din comerțul global.

Doar comerțul cu bunuri a însumat aproximativ 976 de miliarde de dolari în 2024. Statele Unite au importat bunuri din Uniunea Europeană în valoare de circa 606 miliarde de dolari și au exportat aproximativ 370 de miliarde de dolari.

În paralel, Uniunea Europeană își extinde relațiile comerciale și cu alte state. În această săptămână a fost semnat un acord comercial amplu cu Australia, iar în ianuarie a fost anunțat un acord de referință cu India, după aproape două decenii de negocieri intermitente.