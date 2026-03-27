Premierul Ilie Bolojan a atras atenția că realizarea tuturor investițiilor planificate în sectorul energetic nu este fezabilă, subliniind că, dacă s-ar executa măcar jumătate dintre acestea, România ar putea asigura aproape întreaga necesitate de energie electrică a Europei Centrale.

Oficialul a criticat însă intervențiile unor investitori privați, afirmând că aceștia „blochează capacități” și nu au intenția sau resursele pentru a implementa proiectele, limitându-se doar la tranzacții speculative.

”România pentru a funcţiona are nevoie de aproximativ 9000 de megawaţi. Orice creştere de capacitate de producţie cu 10%, cu 20% ar însemna un mare plus pentru noi, pentru că ar însemna că avem un surplus de energie. Ceea ce ar însemna o reducere de preţuri la energie. Asta trebuie să facem. Dar nu trebuie să ne facem iluzii că cineva va investi să facă 9000 sau 10.000 de megawaţi, să dubleze această capacitate de producţie, pentru că nu şi-ar mai amortiza deloc investiţiile”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu la G4Media.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că, în ultimii trei ani, Transelectrica și principalii furnizori de energie au emis acorduri de racordare în rețea pentru 78.000 MW, comparativ cu cei 9.000 MW care sunt deja asigurați în prezent în România.

”Au eliberat de opt ori mai mult. Asta ar însemna că, dacă s-ar face jumătate din aceste investiţii, am putea asigura cu energie electrică aproape toată Europa Centrală, ceea ce bineînţeles că nu este fezabil. Dar ce se întâmplă în fapt? Blocându-se nişte locuri la o masă unde cineva ar vrea să investească, în momentul în care un investitor serios se duce la Transelectrica şi vrea să facă o investiţie, i se spune una din două lucruri. Sau că nu se poate pentru că deja este ocupată toată reţeaua, deci scaunul de la masă este ocupat. Sau câ, pentru a interveni în reţeaua respectivă, înseamnă practic să investeşti o grămadă de lucru, adică să-ţi mai cumperi un scaun”, detaliază premierul.

Ilie Bolojan a afirmat că această situație împiedică investitorii serioși să acționeze, ceea ce duce la pierderea unor investiții importante în sectorul energetic.

”Dar s-ar putea ca a doua zi să îl sune cineva care să spună: «Ştiţi, în zona unde vreţi să investiţi, am un proiect, o hârtie pe care v-o pot vinde. Deci îţi cedez scaunul pe care eu l-am rezervat fără să contribui cu nimic la masa respectivă, dacă vrei. Dar pentru asta trebuie să plăteşti nişte bani destul de mulţi, care înseamnă sute de mii de euro sau milioane de euro»”, afirmă premierul.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că ocuparea capacităților de racordare la rețelele electrice a blocat sau a scumpit semnificativ investițiile în energie. El a precizat că o parte dintre cei care dețin aceste avize sunt „băieții deștepți” din sector, care nu intenționează să realizeze proiectele, ci doar blochează capacități și tranzacționează documentele și ideile respective.

Pentru a corecta această situație, Bolojan a anunțat că se vor impune restricții pentru cei care au primit deja avize tehnice de racordare, astfel încât să fie obligați să investească efectiv, altfel riscând să piardă 20% din valoarea investiției.

”În felul acesta, probabil că nu de pe o zi pe alta, dar într-un termen scurt, vom elibera aceste reţele de aceste proiecte de tip parazit pentru a-i lăsa pe cei care vor să investească în energia românească să o facă. Asta ne va scădea preţurile”, a adăugat Ilie Bolojan, menţionând că acest lucru se va întâmpla ”destul de repede”. ”Foarte probabil, la jumătatea lunii aprilie vom vedea noul regulament care va schimba lucrurile. Şi vom face transparent toate companiile că au primit aceste autorizaţii. Mi se pare că e de bun simţ să fie o transparenţă cât se poate de clară şi în acest domeniu. Zona de energie este foarte importantă pentru că ea nu doar că asigură un serviciu la un preţ rezonabil pentru cetăţeni, ea îţi face competitivă sau necompetitivă o parte din economie. Dacă nu creştem capacitatea de producţie, dacă nu facem ordine în această piaţă nu vom putea să devenim competitivi”, a adăugat el.

Premierul spune că preţul la energie poate să scadă cu 10-20% fără probleme, prin câteva măsuri.