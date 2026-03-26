Executivul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre prin care sunt actualizate Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, în special titlul VIII referitor la accize și alte taxe speciale.

Actul normativ completează prevederile existente și urmărește corelarea normelor de aplicare cu legislația primară, astfel încât implementarea acestora să fie mai simplă pentru operatorii economici.

Una dintre modificările importante vizează condițiile pentru obținerea calității de exportator înregistrat, în cazul operatorilor care exportă produse energetice prevăzute de articolul 435 alineatul (3) din Codul fiscal.

De asemenea, au fost introduse clarificări privind consumul de gaz natural utilizat pentru menținerea capacității de producție, transport și distribuție. Acesta va fi considerat consum propriu dacă depășește limitele aprobate de ANRE sau normele proprii ale operatorului, similar regulilor aplicate în cazul energiei electrice.

Guvernul a introdus și cerințe suplimentare privind siguranța operațiunilor în antrepozitele fiscale, în special în cazul produselor accizabile inflamabile.

Astfel, antrepozitarul autorizat trebuie să dețină dovada autorizării privind securitatea la incendiu pentru fiecare locație în care desfășoară activități.

În același timp, pentru destinatarii înregistrați, locul de recepție a produselor accizabile în regim suspensiv trebuie să fie clar delimitat și echipat cu sistem de supraveghere video. De asemenea, este necesară deținerea autorizației de mediu și a documentelor care atestă respectarea cerințelor de securitate la incendiu.

Aceste măsuri sunt introduse în contextul riscurilor asociate manipulării și depozitării produselor accizabile, în special a celor inflamabile.

Actul normativ clarifică și regimul unor operațiuni din sectorul energetic, care nu mai sunt considerate comercializare angro.

Printre acestea se numără revânzarea combustibililor prin intermediul cardurilor, furnizarea de combustibili pentru aviație prin intermediari sau livrările către forțele armate, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Operatorii care desfășoară astfel de activități au obligația de a notifica comisia prevăzută la articolul 359 din Codul fiscal. Nerespectarea acestei obligații este considerată contravenție.

Executivul a precizat că noile măsuri au în vedere și facilitarea activităților legate de misiunile de apărare, în special în contextul livrărilor de produse energetice către forțele NATO și ale Statelor Unite dislocate pe teritoriul României.

De asemenea, cadrul legal vizează și sprijinirea forțelor armate ale altor state membre care participă la acțiuni de apărare în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune.

Potrivit comunicatului, scopul acestor modificări este simplificarea procedurilor administrative și asigurarea desfășurării fără impedimente a acestor activități.