Cazări de Florii 2026. Floriile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, celebrată în Duminica dinaintea Paștelui. Această zi marchează momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, fiind întâmpinat de mulțimi care purtau ramuri de finic și flori, simbol al bucuriei și al recunoașterii Sale.

În România, Floriile sunt însoțite de numeroase tradiții religioase și populare, păstrate în multe regiuni ale țării.

În locul ramurilor de finic, specifice Orientului, în România se folosesc ramuri de salcie, care sunt duse la biserică pentru a fi sfințite. Acestea sunt apoi păstrate în case ca simbol de protecție.

De Florii sunt sărbătoriți toți cei care poartă nume de flori, fiind una dintre cele mai importante onomastici din an.

În unele zone, ramurile sfințite sunt folosite în gospodărie sau așezate la icoane, fiind considerate aducătoare de noroc și sănătate.

Pentru sărbătoarea Floriilor din 2026, celebrată pe 5 aprilie la ortodocși și 29 martie la catolici, piața turistică din România înregistrează o diversitate mare de oferte și tarife. Prețurile pentru cazare variază semnificativ în funcție de clasificarea unității, destinație și serviciile incluse, multe hoteluri și pensiuni lansând deja pachete speciale dedicate acestui weekend.

Conform datelor din piața hotelieră, costurile medii estimate pentru o noapte de cazare în perioada Floriilor sunt:

Hoteluri de 3 stele: aproximativ 318 lei/noapte

Hoteluri de 4 stele: aproximativ 495 lei/noapte

Hoteluri de 5 stele: aproximativ 845 lei/noapte

Diferențele de preț sunt influențate de locație, gradul de ocupare și facilități precum spa, mese incluse sau pachete de relaxare.

Pentru perioada Floriilor 2026, tarifele medii estimate pe noapte în marile orașe europene sunt:

Londra: aproximativ 237 € / noapte

Paris: aproximativ 167 € / noapte

Amsterdam: aproximativ 134 € / noapte

Barcelona: aproximativ 125 € / noapte

În același timp, destinațiile mai accesibile din Europa oferă variante de cazare la prețuri începând de la aproximativ 40 € – 69 € pe noapte, în funcție de standard și locație.

Agențiile de turism și operatorii din industrie au pregătit deja pachete turistice pentru perioada martie–aprilie 2026, cu oferte adaptate diferitelor bugete.

Una dintre cele mai populare opțiuni rămâne Grecia, unde pachetele de tip circuit sau sejur combinat (Atena și insule) ajung la aproximativ 599 € – 659 € de persoană pentru 9 nopți.

Capitala Letoniei este o alegere tot mai căutată pentru escapade scurte, cu prețuri de aproximativ 300 € de persoană pentru un city break de 3 nopți.

Litoralul bulgăresc rămâne o opțiune competitivă datorită ofertelor de tip early booking, fiind preferat pentru raportul bun calitate-preț și accesibilitatea geografică.