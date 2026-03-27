Prețuri la pompă în Diaspora. În prezent, un litru de motorină în Austria costă aproximativ 2,11 euro, iar un litru de benzină costă circa 1,84 euro.

De aceea, Austria dorește să reducă temporar taxa pe combustibili fosili. Inițial, taxa pe motorină și benzină ar trebui redusă cu 5 cenți pe litru. În general, prețul unui litru de carburant, grație noilor măsuri, ar putea scădea până la zece cenți pe litru. Noile măsuri ar trebui să intre în vigoare cel târziu pe 1 aprilie.

În Croația, benzina costă 1,62 euro/l, iar motorina costă 1,73 euro/l. Croația a plafonat direct prețul la pompă. Guvernul de la Zagreb face apel la populație să nu își facă stocuri de combustibil.

„Vom extinde măsurile pentru electricitate și gaze, așa încât prețurile să rămână la fel ca până acum pentru cetățeni. Având în vedere că unele reglementări expiră, dacă nu am fi luat măsuri, prețurile ar crește cu 31 de eurocenți pentru motorină și 21 de eurocenți pentru benzină”, a anunțat deja ministrul Economiei din Croația, Ante Susnjar.

În Germania, benzina costă circa 2,07 euro/l, iar motorina valorează 2,28 euro/l.

Astfel că, Parlamentul de la Berlin a adoptat legea care limitează creșterile prețurilor la carburanți la o singură ajustare pe zi, la ora 12:00. Scăderile de preț vor rămâne posibile oricând pentru a menține competiția de preț, potrivit proiectului de lege.

Măsura a trecut deja de Bundestag – camera inferioară a Parlamentului, dar necesită aprobarea Bundesratului – camera superioară. Măsura ar putea intra în vigoare înainte de Paștele Catolic, care va fi sărbătorit pe 5 aprilie.

În caz de încălcare a legii, benzinăriile din Germania riscă amenzi de până la 100.000 de euro.

În Grecia, benzina costă 2,05 euro/l, iar motorina costă 2,10 euro/l. De aceea, Grecia va acorda în luna aprilie şi mai subvenţii pentru combustibili şi îngrăşăminte, precum şi reduceri la biletele de feribot, în valoare totală de 300 de milioane de euro, pentru a contracara impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu asupra consumatorilor şi fermierilor.

În Italia, benzina costă 1,74 euro/l, iar motorina costă 2,04 euro/l.

Guvernul de la Roma a aprobat un decret-lege care reduce scumpirile bruște generate de războiul din Iran.

Prima măsură este reducerea accizelor cu 25 de cenți pe litru, valabilă 20 de zile. Este o măsură universală, de care beneficiază toți consumatorii.

A doua măsură vizează transportatorii rutieri. Ei primesc un credit fiscal de 28% la achiziția de motorină, în valoare totală de 608 milioane de euro. Scopul este să nu se transfere creșterea prețului combustibilului asupra prețurilor bunurilor de consum.

A treia măsură este un mecanism anti-speculație. Prețul la pompă va fi legat de evoluția reală a prețului petrolului pe piețele internaționale. Autoritatea de Supraveghere a Prețurilor din Italia va monitoriza evoluția prețurilor la pompă. Dacă detectează creșteri anormale, va sesiza Garda di Finanza și Autoritatea Antitrust pentru verificări. Dacă se constată speculații, cazul poate ajunge la magistratură pentru verificarea infracțiunii de „manevre speculative asupra mărfurilor”.

În Polonia, benzina costă 6,90 PLN/l, iar motorina costă 8,45 PLN/l.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunţat, la rândul său, o serie de măsuri menite să reducă preţurile combustibililor.

Polonia va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Prețurile la pompă ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloți pe litru la toate tipurile de combustibili. Polonia va introduce prețuri maxime la combustibil pe litru, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

Executivul ar putea impune o taxă excepțională pe profiturile companiilor petroliere.

Tusk a anunțat că Polonia va acționa dacă va fi necesar pentru a opri șoferii străini să profite de pe urma reducerilor de prețuri.

„Vom monitoriza situația în aceste zile și dacă va fi necesar vom lua măsuri”, a afirmat Tusk.

În Spania, benzina fără plumb 95 costă 1,55 euro/l, benzina fără plumb 98 costă 1,68 euro/l, motorina A costă 1,761 euro/l, iar motorina premium (Motorina A+) valorează 1,82 euro/l.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat un pachet de urgență în valoare de 5 miliarde de euro, care include aproximativ 80 de măsuri menite să reducă impactul creșterii prețurilor la energie asupra populației spaniole.

Mai exact, Spania a decis scăderea TVA de la 21% la 10% pentru carburanți, electricitate și gaze naturale. În cazul benzinei, măsura ar putea duce la o reducere de aproximativ 30 de cenți pe litru. Prețul butanului și propanului, combustibili folosiți frecvent pentru gătit și încălzirea locuințelor, va fi înghețat temporar.

Spania a decis și suspendarea temporară a taxei pe producția de energie electrică, precum și acordarea de subvenții directe pentru combustibil destinate fermierilor și pescarilor.