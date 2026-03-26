Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, valabilă în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, și introduce un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și a economiei, conform unui comunicat oficial. Aplicarea acestor măsuri poate fi prelungită succesiv, câte trei luni, atâta timp cât persistă circumstanțele care au generat criza. Efectele implementării actului normativ vor fi evaluate periodic pentru ajustarea măsurilor în funcție de evoluțiile pieței.

Situația de criză este instituită în baza Ordonanței de Urgență nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative, aprobată prin Legea nr. 322/2024.

Ordonanța de Urgență adoptată astăzi de Guvern stabilește, în principal, următoarele măsuri:

Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare. Măsura are în vederea descurajarea unui posibil comportamentul inadecvat al operatorilor economici şi al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse. Valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. În termen de 5 zile de la data publicării ordinului președintelui ANAF, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării

Se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție. Aplicarea acestei măsuri conduce la evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne.

Pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort. Mai exact, pe durata situației de criză încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină si țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină si țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei.

Exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții.

Ordonanța de Urgență conține și unele modificări privind piața gazelor naturale. Scopul acestora este de:

Eliminare a ambiguităților juridice și a riscului de interpretare neunitară;

Asigurarea delimitării corecte a atribuțiilor instituțiilor publice;

Evitarea unor disfuncționalități în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale;

Prevenirea apariției unor dezechilibre între participanții la piață;

Reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale.

Guvernul precizează că, fără aceste măsuri legislative, s-ar fi putut înregistra probleme în asigurarea continuității aprovizionării consumatorilor și blocaje operaționale pe piața gazelor naturale.

Instituirea unui mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor;

Introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităților pe categorii de consum;

Stabilirea unor reguli explicite de calcul, inclusiv: determinarea stocurilor minime, calculul diferențelor între consumul estimat și cantitățile alocate, recalcularea cantităților în funcție de evoluția consumului;

Reglementarea unui mecanism de recalculare și ajustare periodică, pe baza datelor transmise de operatorii din piață;

Instituirea unor obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autoritățile competente.

Ordonanța adoptată de Guvern prevede și un mecanism de monitorizare a respectării măsurilor de către instituțiile statului, precum și sancțiuni pentru încălcarea acestora. Operatorii economici, persoane fizice sau juridice, trebuie să transmită lunar, în termen de 20 de zile de la încheierea lunii de raportare, rapoarte către Consiliul Concurenței, ANAF, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Energiei, cu informații despre modul de aplicare a prevederilor și date privind prețurile practicate.

În paralel, grupul de lucru al Guvernului responsabil cu identificarea și implementarea măsurilor de protecție a cetățenilor și economiei în contextul crizei carburanților va continua să urmărească evoluțiile internaționale și să propună măsuri suplimentare adaptate situației globale.