Fostul premier și ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, a redeschis discuția despre direcția în care se îndreaptă finanțele statului, după ce a publicat concluziile unei prezentări oficiale transmise investitorilor internaționali – Romania: Investor Presentation, October 2025. În acest material, Ministerul Finanțelor conturează o imagine îngrijorătoare a evoluției economice.

Datele incluse în prezentare arată că anul 2021 a fost punctul în care deficitul bugetar a coborât la 6,7% din PIB, cea mai redusă valoare din ultimii șase ani. Ulterior, dezechilibrele au revenit în creștere, ajungând la 8,7% în 2024, iar pentru 2025 se estimează un nivel de 8,4%.

Cîțu susține că exact aceste cifre confirmă ceea ce a semnalat încă de la începutul mandatului actualei guvernări: măsurile implementate în 2021 au fost singurele care au domolit deficitul, în timp ce politicile adoptate în anii următori au împins România spre o situație bugetară tot mai fragilă.

„Deficitul bugetar și volumul împrumuturilor au scăzut doar în 2021, în întreaga perioadă 2020–2025. Este un fapt oficial”, afirmă Cîțu.

O secțiune aparte a prezentării Ministerului Finanțelor se concentrează asupra necesarului brut de finanțare. Pentru 2025, acesta este estimat la 13,6% din PIB, un vârf istoric în timp de pace. Această sumă reflectă atât refinanțarea datoriilor ajunse la scadență, cât și nevoile curente ale bugetului – formând astfel cel mai mare volum de împrumuturi consemnat până acum.

Cîțu consideră că aici se vede cel mai limpede degradarea situației bugetare:

„Deficitul și împrumuturile din 2025 sunt cele mai mari din ISTORIA României. Nu o spun eu, o spune Ministerul Finanțelor în documentul oficial transmis investitorilor.”

Documentul semnalează și o creștere a datoriei publice, care ajunge la 57,2% din PIB la jumătatea anului 2025. Este cea mai ridicată valoare din ultimele decenii și apropie România de limita de 60% prevăzută în criteriile de la Maastricht.

Potrivit lui Florin Cîțu, acumularea accelerată a datoriei este urmarea directă a absenței unei politici fiscale prudente.

Cîțu afirmă că singurul an construit pe principii liberale – 2021 – a produs rezultate vizibile, în timp ce guvernările ce au urmat au adoptat măsuri care au dezechilibrat finanțele publice.

„Concluzia oficială a Ministerului Finanțelor: singurul an cu măsuri de dreapta, 2021, a avut rezultate net superioare tuturor guvernărilor cu politici socialiste din perioada 2022–2025”.

El pledează pentru revenirea la o abordare economică orientată spre controlul deficitului, predictibilitate și reducerea poverii statului asupra economiei: