Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, spune că declarațiile premierului Ilie Bolojan legate de deficit ar fi afectat în mod negativ poziția României în fața instituțiilor financiare internaționale.

Ea afirmă că aceste instituții ar fi fost speriate de modul în care premierul a prezentat situația și că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care dobânzile au crescut.

Vasilescu spune că situația economică ar fi stabilă și menționează că economia se afla pe un trend ascendent. Ea amintește că România ar fi depășit economii precum Portugalia, Cehia, Slovacia și Grecia în acel interval, apropiindu-se de nivelul Poloniei, însă cu împrumuturi pe care, afirmă ea, le folosesc majoritatea țărilor, cu excepția Germaniei.

„Nu suntem nici acolo unde spune Bolojan care a speriat toate instituțiile internaționale și din cauza asta s-au mărit dobânzile. Dimpotrivă, eu spun că avem o situație stabilă, că economia era pe un trend de creștere, am depășit cinci țări în perioada aceea de tristă amintire cum zic ei – am depășit Portugalia, Cehia, Slovacia, Grecia șamd, vreo cinci economii, ne-am apropiat de cea a Poloniei, e adevărat – cu niște împrumuturi – pe care le fac toate țările, în afară de Germania, toate celelalte țări merg pe împrumuturi”, a precizat Lia Olguța Vasilescu, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Lia Olguța Vasilescu afirmă că înghețarea salariilor în sectorul public ar fi suficientă pentru reducerea deficitului. Ea explică faptul că, atunci când oamenii au venituri stabile, consumul crește, ceea ce susține economia.

Potrivit afirmațiilor sale, dacă veniturile bugetarilor rămân pe loc, iar PIB-ul crește anual, ponderea acestor salarii în PIB scade automat. Ea spune că în coaliție a fost explicat faptul că doar această măsură ar fi suficientă pentru a ajusta deficitul, fără alte măsuri suplimentare.

„Ce înseamnă consumul, de exemplu? Nouă tot timpul ne spuneau că e creștere pe bază de consum. Păi normal, în momentul în care oamenii au bani, nu li se taie pensii și salarii – consumă, ce se întâmpla atunci? Crește economia. De ce? Pentru că piața serviciilor de exemplu crește foarte mult în sensul că ai mai mulți bani poți să te duci la un restaurant și la un coafor. În condițiile în care au explicat colegii noștri în coaliție ca dacă se face doar o înghețare de salarii de venituri pentru bugetari, în condițiile acestea nu mai ai nevoie să faci alte reduceri de deficit, pentru că PIB-ul crește în fiecare an, ținând salariile pe loc, e o scădere din PIB a salariilor respective”.

Vasilescu neagă ideea că deficitul bugetar din perioada guvernelor conduse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu ar fi avut efecte negative asupra economiei. Ea afirmă că pe baza acelui deficit au fost majorate pensiile, a crescut puterea de cumpărare a pensionarilor și s-au construit autostrăzi și drumuri expres. Ea susține că statele mari, în afară de Germania, funcționează cu deficit și că acesta este un instrument de dezvoltare.

„De ce ne-a dăunat coaliția respectivă? S-au făcut lucruri bune, acum că ei nu le mai recunosc… Vorbesc de deficit în condițiile în care pe deficitul acela s-au majorat pensiile, pe deficitul acela a crescut puterea de cumpărare a pensionarilor, s-au făcut toate autostrăzile și toate drumurile expres. Toate țările mari au deficit, în afară de Germania care are în constituție, restul țărilor au deficit. Ne dezvoltăm sau nu ne dezvoltăm?”, a mai spus primarul Craiovei.

Primarul Craiovei afirmă că premierul nu se consultă suficient în coaliție. Ea spune că acesta „doar informează” despre deciziile pe care intenționează să le ia.

Vasilescu afirmă că, la discuțiile privind pachetul dedicat administrației locale, se ajunsese la un acord privind reducerea cu 25% a posturilor ocupate, însă ulterior premierul ar fi revenit și ar fi cerut reducerea să urce la 45%. Ea spune că la Oradea, unde premierul a condus administrația locală, nu ar fi existat opoziție și că acesta nu ar fi obișnuit cu funcționarea unei coaliții.

Vasilescu afirmă că premierul a transmis partenerilor că salariul minim nu ar trebui majorat, dar prezentarea ar fi fost făcută ca o simplă informare, fără discuții cu sindicatele sau patronatele. Ea amintește că există o condiționalitate impusă de Comisia Europeană și că astfel de decizii necesită consultări mai ample.