Lia Olguța Vasilescu spune că premierul Ilie Bolojan folosește des exemplul reducerilor de personal din Oradea, însă acolo ar exista aproximativ 500 de angajați plătiți din fonduri europene, care nu apar în schema oficială.

Ea afirmă că reducerile uniforme nu pot fi aplicate în toate instituțiile și dă exemplul Ministerului Culturii, unde salariile ar fi mici, între 3000 și 4000 de lei. Direcția de Cultură Dolj, afirmă ea, are doar patru angajați, iar întrebarea ridicată este de unde ar putea fi făcute tăieri.

Ea spune că sporurile mari se regăsesc în alte ministere, precum MIPE sau Ministerul Finanțelor. Vasilescu afirmă că tăierea de 10% nu ar fi fost calculată corespunzător, la fel ca și în cazul administrației publice locale, și că acesta este un subiect care trebuie clarificat în coaliție. Ea amintește că în perioada în care a fost ministru la elaborarea Legii salarizării, aceasta fusese simulată timp de un an pentru a evita nedreptățile, iar acum acest proces nu ar mai fi fost realizat.

„Nu au cum să scadă salariile în ministere. Vă dau un exemplu: la Ministerul Culturii sunt cele mai mici salarii, de 3000-4000 de lei. La Dolj, Direcția de Cultură are 4 angajați, de unde să taie? Sporurile mari sunt la MIPE, sunt la Ministerul Finanțelor și de aceea le-am explicat că nu ai cum să tai otova. Nu a fost calculată această tăiere de 10%, la fel ca și la administrația publică locală (…) Aici este problema pe care trebuie să o aducem în atenția coaliției. Data trecută când am făcut Legea salarizării, că eu eram ministru când am făcut-o și noi am simulat-o un an de zile pentru a nu nedreptăți pe nimeni. Acum nu se mai simulează nimic.”, a spus Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3 CNN.

Primarul Craiovei afirmă că PSD nu este împotriva disponibilizărilor în administrație, dar solicită ca acestea să fie aplicate logic. Ea spune că dacă un funcționar concediat merge în instanță, acesta poate reveni în câteva termene. Soluția propusă este realizarea unor evaluări interne, care ar împiedica întoarcerea în funcție. Vasilescu afirmă că, indiferent de explicații, PSD este perceput ca blocând reformele, deși partidul ar susține schimbările dacă sunt făcute corect.

Ea oferă și exemple din administrația locală. Spune că la Craiova schema de personal nu a fost niciodată dusă la maximum. Afirmația sa este că în Oradea ar exista angajați pe fonduri europene care nu sunt incluși în schema oficială, iar în alte primării angajații care asigură curățenia sunt externalizați. Vasilescu întreabă ce se întâmplă în aceste situații și cum ar trebui tratate aceste posturi.

„Noi nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor din administrație, dar am spus să o facem cu cap. În momentul în care vrei să destitui un funcționar acum, se duce în instanță și în 2-3 termene ți-l trimite înapoi (…) Suntem de acord să se facă aceste evaluări în cadrul unor direcții din ministere, să se facă evaluare și atunci instanța nu ți-i mai poate trimite înapoi. Indiferent ce spunem noi se interpretează că PSD-ul blochează reformele. Nu blochează nimic PSD, dar vrem să se facă cu cap. S-au făcut de foarte multe ori plângeri pentru abuz în serviciu și funcționarii s-au întors înapoi. Dacă o facem otova, peste un an de zile îi angajăm înapoi. Domnul Bolojan ne tot spune de Oradea, că unii dintre noi suntem cu schemele mai sus. Noi la Craiova niciodată nu am avut schema maximă (…) Sunt primării, cum a fost și la Oradea, dar sunt 500 de angajați care lucrează pe fonduri europene și nu sunt prinși în schema de personal. E corect? Sau la domnul Ciucu, că are angajații la curățenie în afara schemei de personal. Ce facem, nu mai facem curățenie?”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu spune că principala problemă în coaliție ar fi inflexibilitatea premierului. Ea afirmă că dacă nu se ajunge la un compromis, schimbarea premierului ar putea fi o soluție, respectând protocolul prin care funcția ar reveni PNL.

Ea amintește că pachetul privind administrația locală a fost ajustat la cererea PSD și spune că dacă s-ar fi acceptat reducerea de 45% propusă inițial, multe primării ar fi avut de suferit.

„Dacă nu există o soluție de compromis, în care să putem să ne înțelegem, cum a fost până la urmă acest pachet al administrației locale, pentru dă dacă îi lăsam să taie 45% de la început, acum nu mai era nimeni în administrația publică locală. Puneam lacătul pe primării”, spune Olguța Vasilescu.

Ea adaugă că Pachetul 3 nu a putut trece fără voturile PSD și că social-democrații au solicitat măsuri de relaxare economică, în special pentru mediul de afaceri. Vasilescu spune că partidul rămâne la guvernare pentru a evita situații în care salariile nu ar putea fi plătite, făcând referire la situația din Statele Unite.

Ea afirmă că PSD nu are o problemă personală cu premierul, dar critică lipsa de flexibilitate în deciziile propuse.