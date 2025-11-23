În același timp, sindicaliștii cer scuze publice pentru afirmațiile pe care le consideră false, făcute de premierul Ilie Bolojan în conferința de presă din 22 noiembrie 2025.

Federația afirmă că, în condițiile unui deficit major de personal, a scăderii dramatice a salariului real și a subfinanțării sporurilor pentru condiții de muncă și pentru continuitatea serviciilor medicale, o reducere de 10% ar reprezenta o nedreptate suplimentară pentru cei care asigură funcționarea sistemului sanitar public zi și noapte.

„«Toate sporurile din spitale sunt date la nivel maxim!». Această afirmaţie este falsă. În niciun spital public din România angajaţii nu primesc sporurile pentru condiţii de muncă la nivelul maxim. Motivul este simplu şi poate fi verificat oricând: toţi angajaţii au sporurile pentru condiţii de muncă (doar ele sunt între minim şi maxim) raportate la salariul de bază din anul 2018. Nivelul maxim al sporului trebuie calculat, conform legii, ca raport dintre procentul sporului şi salariul de bază în plată (actual). Atâta vreme cât sporurile sunt raportate la salariul de bază din 2018, niciun spor pentru condiţii de muncă nu atinge nivelul maxim legal”, au transmis reprezentanţii federaţiei.

Aceasta contrazice afirmația conform căreia toate sporurile din spitale ar fi acordate la nivel maxim, explicând că sporurile pentru condiții de muncă sunt calculate raportat la salariul de bază din 2018, iar majoritatea angajaților au sporuri sub nivelul minim legal. De asemenea, sporurile pentru continuitatea serviciilor medicale se situează sub jumătate din nivelul legal, iar raportarea lor la salariile de bază din 2018 face ca aproximativ 80% dintre angajați să primească sporurile la nivel minim, accentuând efectele scăderii salariului real cu peste 60% din cauza inflației.

„Dacă raportăm sporurile pentru condiţiile de muncă la salariile de bază din 2018 (aşa cum, în mod greşit, se întâmplă acum), constatăm că aproximativ 80% dintre angajaţii din sănătate aveau sporurile pentru condiţii de muncă la nivelul minim. Sporurile sunt plătite acum exact cu aceleaşi sume ca în anul 2018. Reamintim că suntem în anul 2025, perioadă în care salariul real a scăzut cu peste 60% din cauza inflaţiei, ceea ce agravează şi mai mult situaţia”, au subliniat sindicaliştii.

Federația contrazice și afirmația că toate resursele financiare ale spitalelor publice s-ar duce pe salarii, prezentând date pentru perioada ianuarie-octombrie 2025. În acest interval, cheltuielile salariale au reprezentat 64% din totalul cheltuielilor spitalelor, semnificativ sub media europeană, cheltuiala totală fiind de 38,83 miliarde lei, iar cheltuiala salarială de 25,03 miliarde lei. De asemenea, se contrazice afirmația conform căreia spitalele ar avea un număr de angajați la nivel maxim, subliniindu-se că există un deficit de personal de 20%, adică 53.463 de posturi neocupate, numărul de posturi aprobate fiind deja inferior normativului.

„Datele concrete sunt următoarele: cheltuiala totală a spitalelor publice în acest interval: 38.830.403.748 lei. Cheltuiala salarială în acelaşi interval: 25.026.005.834 lei. Prin urmare, nu se poate susţine că «toţi banii se duc pe salarii» şi că «nu mai rămân bani pentru medicamente şi materiale sanitare»”, au transmis reprezentanţii federaţiei.

Federația subliniază că ponderea sporurilor pentru continuitatea serviciilor și condițiile de muncă a scăzut cu 33% față de începutul anului 2018, sporurile și alte drepturi reprezentând 26% din cheltuiala salarială în octombrie 2025, în timp ce salariile de bază au ajuns la 72%. În februarie 2018, sporurile și alte drepturi reprezentau 39%, iar salariile de bază 59%. Reducerea cheltuielilor salariale și scăderea ponderii sporurilor au afectat capacitatea spitalelor de a asigura continuitatea serviciilor, situație resimțită atât de personal, cât și de pacienți. În luna octombrie 2025, cheltuiala salarială a fost cu 3,1% mai mică decât în primele trei luni ale anului, ceea ce se traduce prin scăderea proporțională a veniturilor salariale.

„Ponderea recompensei plătită angajaţilor din sănătate pentru asigurarea permanenţei (lucrul în zilele libere, nopţile, gărzile) şi condiţiile de muncă (aşa numitele sporuri) din veniturile salariale este cu 33% mai mică la ora actuală decât la începutul anului 2018”, arată scrisoarea.

Federația solicită premierului să acorde angajaților drepturile aferente compensărilor pentru sporuri și să renunțe la orice intenție de reducere suplimentară a cheltuielilor salariale cu 10%. Aceasta consideră că măsura ar accentua efectele negative deja existente asupra funcționării spitalelor publice.

„Această dinamică determină scăderea continuă a capacităţii spitalelor publice de a asigura permanenţa serviciilor medicale, efectele ei fiind trăite de profesioniştii din sănătate şi, în egală măsură, resimţite de pacienţi. Pentru evoluţia de ansamblu a sistemului sanitar este relevant şi faptul că în luna octombrie 2025 cheltuiala salarială în spitalele publice a fost cu 3,1% mai mică decât în primele 3 luni ale acestui an. Ceea ce se traduce printr-o scădere proporţională a veniturilor salariale. A discuta în acest context de o reducere suplimentară a cheltuielii salariale cu 10%, punând accent pe reducerea sporurilor, înseamnă a accentua un fenomen care afectează deja negativ funcţionarea spitalelor publice”, au subliniat sindicaliştii.

Sindicaliștii cer, de asemenea, compensarea corectă a angajaților pentru munca în zilele libere, în turele de noapte și în condiții de muncă dificile.

„Să renunţaţi la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul public de sănătate, măsură care ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor. Să acordaţi angajaţilor din sănătate drepturile aferente compensărilor numite sporuri la nivelul anunţat de dvs. ca fiind cel actual. În condiţiile unui deficit major de personal, a unei scăderi dramatice a salariului real şi a subfinanţării sporurilor pentru condiţii de muncă şi pentru continuitatea serviciilor medicale, o astfel de măsură nu poate fi considerată decât o nedreptate suplimentară adusă celor care susţin, zi de zi şi noapte de noapte, funcţionarea sistemului sanitar public”, a conchis Federația „Solidaritatea Sanitară”.

Premierul Ilie Bolojan a susținut anterior că multe spitale alocă peste 90% din buget salariilor și că trebuie intervenit pentru a controla cheltuielile și a accesa fondurile europene, menționând extinderea numărului de medicamente generice pentru a reduce cheltuielile fără a afecta serviciile medicale oferite pacienților.