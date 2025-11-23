Sondajul politic realizat de SOCIOPOL include trei categorii principale: nivelul de încredere în liderii politici, intenția de vot pentru alegerile parlamentare și evaluarea activității președintelui și a premierului.

Potrivit sondajului, 74% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 21% cred că lucrurile merg într-o direcție bună. Un procent de 5% nu au oferit un răspuns.

Interesul pentru eventualele alegeri parlamentare este ridicat. Datele arată că 42% dintre participanți se declară foarte interesați, iar 29% destul de interesați. Un procent de 11% sunt destul de puțin interesați, iar 17% spun că sunt foarte puțin sau deloc interesați. Un procent de 1% nu răspund.

Sondajul arată cum ar vota persoanele care declară că merg la urne și au o opțiune clară de vot. AUR ar obține 33%, PSD 25%, iar PNL 12%. USR este la 10%, UDMR la 5%, iar POT la 4%.

Tot 4% spun că ar vota un candidat independent dacă acesta este menționat. Partidul SENS are 3%, SOS România 2%, iar REPER și Forța Dreptei sunt la 1%. Alte formațiuni cumulează 1%.

Documentul măsoară notorietatea și nivelul de încredere pentru mai mulți lideri politici. Călin Georgescu și George Simion au o notorietate de 98%, iar Nicușor Dan de 99%.

În ceea ce privește încrederea, Călin Georgescu atinge 38%, George Simion 27%, iar Nicușor Dan 23%. Ilie Bolojan este cunoscut de 96% dintre respondenți, iar nivelul de încredere este de 20%.

Diana Șoșoacă are 98% notorietate și 17% încredere, Sorin Grindeanu 81% notorietate și 15% încredere, iar Marcel Ciolacu este la 97% notorietate și 13% încredere. Alte nume se situează între 1% și 12% în privința nivelului de încredere, în funcție de lider.

Respondenții au fost chestionați și în legătură cu activitatea președintelui Nicușor Dan. Potrivit sondajului, 28% se declară mulțumiți, iar 68% nemulțumiți. Un procent de 4% nu oferă un răspuns.

În cazul premierului Ilie Bolojan, 29% sunt mulțumiți, iar 67% nemulțumiți. Și aici, 4% dintre respondenți nu au un răspuns formulat.