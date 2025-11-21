Republica Moldova își consolidează poziția în structurile europene odată cu preluarea Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat ce marchează un moment simbolic pentru evoluția democratică a statului vecin.

La scurt timp după această preluare, președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, pentru a discuta despre reformele în derulare, cooperarea în domeniul justiției și prioritățile pe care Chișinăul le va urmări în următoarele șase luni.

În cadrul întrevederii, șefa statului a subliniat că sprijinul constant oferit de Consiliul Europei rămâne esențial pentru consolidarea capacităților instituțiilor din Republica Moldova, în special în zona reformei justiției.

Potrivit comunicatului emis de Președinție, aceasta a salutat „sprijinul constant oferit de Consiliul Europei pentru creșterea capacităților instituțiilor și avansarea reformelor din domeniul justiției care se regăsesc în Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028. Documentul este un instrument esențial pentru întărirea independenței și integrității sistemului judiciar, alinierea legislației la standardele europene și creșterea transparenței și accesibilității instituțiilor statului în beneficiul cetățenilor. Aceste reforme, așteptate de societate și susținute de partenerii europeni, sunt indispensabile pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană”.

Totodată, lidera de la Chișinău a reafirmat angajamentul ferm al țării sale de a rămâne un partener european constructiv, dedicat păcii, democrației și statului de drept.

Ea a punctat că, după cele trei scrutine majore din perioada 2024–2025 – alegerile prezidențiale, referendumul pro-UE și parlamentarele – desfășurate într-un context de interferențe străine, Republica Moldova este pregătită să contribuie activ la inițiativele europene privind protejarea democrațiilor de atacurile hibride.

Preluarea Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, realizată pe 14 noiembrie la Strasbourg, vine sub motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței” și propune drept priorități promovarea păcii pe continent, sprijinirea mecanismelor pentru o soluție justă în Ucraina și întărirea rezilienței democratice.

Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a detaliat direcțiile strategice ale mandatului, explicând că Republica Moldova intenționează să acorde o atenție sporită consolidării sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, protejării drepturilor copiilor, combaterii violenței împotriva femeilor, întăririi drepturilor sociale și susținerii democrației locale.

Combaterea dezinformării și sprijinul constant pentru Ucraina – inclusiv prin operaționalizarea Tribunalului Special și a Comisiei de reclamații – sunt alte priorități anunțate.

Popșoi ar fi subliniat că Republica Moldova preia mandatul într-o perioadă plină de provocări, iar rolul Consiliului Europei în apărarea democrației și a statului de drept este crucial. Acesta ar fi afirmat că democrația este „un proces care necesită implicare constantă, curaj și responsabilitate”, iar țara sa rămâne un susținător ferm al valorilor fundamentale ale organizației.

Pe durata mandatului, Chișinăul va organiza peste 30 de evenimente – de la reuniuni ministeriale la acțiuni culturale – în capitala moldoveană și la Strasbourg. Președinția se va încheia cu Sesiunea Ministerială din 14–15 mai 2026, eveniment care va reuni delegațiile celor 46 de state membre.

Cu ocazia preluării mandatului, drapelul Republicii Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, marcând simbolic începutul unei perioade de vizibilitate consolidată pentru statul vecin pe scena europeană.

Expertul în relații internaționale și securitate Grigore Uzun a apreciat că această președinție reprezintă un moment important pentru Moldova, pe care îl consideră o dovadă că țara poate coordona una dintre cele mai importante instituții europene dedicate drepturilor omului și democrației.

„Este un moment important pentru țara noastră și un semnal clar că Moldova este capabilă să coordoneze, timp de șase luni, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate drepturilor omului, democrației și statului de drept. Președinția Consiliului Europei este o oportunitate pentru Moldova de a demonstra leadership, seriozitate și angajament față de valorile europene”, spune reprezentantul comunității Watchdog.md.

Republica Moldova va deține Președinția Comitetului de Miniștri în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026, fiind pentru a doua oară când ocupă această poziție de la aderarea la Consiliul Europei în 1995, primul mandat fiind exercitat în 2003.