Președintele rus Vladimir Putin a transmis vineri, în cadrul unei reuniuni guvernamentale difuzate în direct, că Rusia este pregătită să extindă ofensiva în Ucraina și să cucerească mai multe teritorii dacă Kievul nu acceptă planul propus de Statele Unite.

Liderul de la Kremlin a afirmat că documentul american ar putea reprezenta o bază pentru o „rezolvare definitivă” a conflictului, însă a subliniat că nu există discuții concrete cu Moscova pe marginea acestuia.

„El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret”, a declarat Putin.

Vladimir Putin a spus că Rusia a acceptat, în principiu, propunerile transmise de Washington la summitul de la Anchorage și că ar fi fost de acord cu sugestiile prezentate anterior de Donald Trump în Alaska.

Potrivit acestuia, partea americană ar fi solicitat anumite compromisuri, iar Rusia le-ar fi acceptat, însă procesul ar fi fost blocat de refuzul Ucrainei.

Liderul rus a afirmat că Moscova a primit varianta inițială a planului american, dar că documentul ar fi fost ulterior actualizat fără a mai fi discutat în detaliu cu partea rusă.

El a acuzat Ucraina și aliații săi că ar păstra „iluzia” unei posibile înfrângeri a Rusiei, motiv pentru care Washingtonul nu ar reuși să obțină acordul Kievului pentru a avansa negocierile.

Putin a mai transmis că Rusia este pregătită să înceapă discuții de pace, dar a avertizat că avansuri teritoriale similare celor de la Kupiansk sunt, din punctul său de vedere, favorabile Moscovei pe frontul actual.

Planul de pace al SUA privind Ucraina a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, consideră Luke Harding, corespondent The Guardian.

El atrage atenția că versiunea proiectului în limba engleză conţine construcţii „stângace”, care nu sunt caracteristice acesteia, potrivit publicației independente ruse The Moscow Times.

Este vorba, în special, despre al treilea punct al planului, care prevede: „Se aşteaptă (‘It is expected’) că Rusia nu va invada ţările vecine, iar NATO nu se va extinde în continuare”. Harding observă că expresia „It is expected” în limba engleză este o „construcţie pasivă stângace”, iar din punct de vedere gramatical „ojidaetsia” („se aşteaptă”), în varianta rusă, este mai logică şi nu pare stranie.

Printre alte rusisme care, aparent, s-au strecurat în text, se numără „neodnoznacinosti” („ambiguities” – ambiguităţi) şi „to enshrine” (în rusă „zakrepit” – a consolida, a fixa), a adăugat Harding, remarcând că aceste particularităţi „ridică semne de întrebare cu privire la autorul textului”.

Potrivit The Moscow Times, care citează un exemplu din analiza jurnalistul britanic, în expresia „All ambiguities of the last 30 years will be considered settled”, cuvântul „ambiguities” apare într-adevăr stângaci. Termenul „ambiguities” nu prea se potriveşte în acest context.

Apoi, mai adecvată ar fi fost utilizarea sintagmei „should be considered” („ar trebui considerate”) şi nu „will be considered” („vor fi considerate”). S-ar putea ca în limba rusă propoziţia să fi fost redactată astfel: „Toate ambiguităţile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate”.

Casa Albă a confirmat anterior că documentul a fost conceput de trimisul special al președintelui american pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, împreună cu emisarul prezidențial rus, Kirill Dmitriev, cei doi redactând textul în timpul unei întâlniri la Miami. Totuși, Ucraina și partenerii săi europeni nu au fost implicați în procesul de elaborare, subliniază The Moscow Times.