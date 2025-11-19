Portul Giurgiulești ar fi fost achiziționat de România, potrivit unei informații prezentate public de europarlamentarul Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, într-un context în care Chișinăul nu a confirmat oficial tranzacția. Anunțul vine după luni de negocieri între București și autoritățile de la Chișinău, iar miza este una strategică: e singurul port al Republicii Moldova cu acces direct la Dunăre și implicit la Marea Neagră.

Portul Giurgiulești, considerat un element esențial pentru conectarea Republicii Moldova la rutele comerciale europene, ar fi fost preluat de România în urma unei tranzacții care, conform informațiilor făcute publice de Nicu Ștefănuță, s-ar fi finalizat recent. Europarlamentarul a prezentat informația într-o postare pe Facebook, după o întâlnire pe care a avut-o la Bruxelles cu premierul moldovean, Alexandru Munteanu, aflat acolo într-o vizită oficială.

Ștefănuță a afirmat că una dintre marile provocări ale Republicii Moldova, aflată în procesul de aderare la Uniunea Europeană, este zona economică, iar numirea lui Alexandru Munteanu i s-ar părea o garanție că Chișinăul va putea atrage investiții majore. El a transmis că, având experiență de manager internațional, noul premier al Republicii Moldova ar putea contribui decisiv la creșterea nivelului de trai. În acest context, europarlamentarul a sugerat că achiziția portului de către România reprezintă o parte importantă a acestui efort comun.

Potrivit lui Ștefănuță, România ar fi cumpărat deja Portul Giurgiulești, pe care l-a numit o „investiție strategică”, subliniind că infrastructurile portuare reprezintă elemente critice pentru securitatea unei țări. El ar fi apreciat și „seriozitatea și unitatea” de care ar da dovadă autoritățile de la Chișinău, despre care a spus că sunt calități necesare și în România.

„Sunt încrezător în noul guvern de la Chișinău. Una din problemele pe care le văd pentru aderare este starea economiei, care este net inferioară celor europene. Nominalizarea lui Alexandru Munteanu, un manager internațional cu multâ experiență, cam la această întrebare oferă răspuns. Cum aducem investiții serioase în Republica Moldova? Cum creștem nivelul de trai al oamenilor? Și România este parte din soluție. Recent a cumpărat portul Giurgiulești. Nu mulți știu că aceasta este o investiție strategică și deșteaptă, pentru că un port este infrastructură critică. Îmi place mult seriozitatea și unitatea de care dă dovadă Moldova. Două adjective de care avem și noi mare nevoie. Moldova trebuie să fie în UE alături de țara soră România!”, a scris Nicu Ștefănuță pe pagina sa de socializare.

Interesul statului român pentru port nu este nou. Bucureștiul și-ar fi manifestat intenția încă din 2023, iar în 2024 a fost creată o echipă de negociere la nivel guvernamental.

Oferta oficială a fost formulată prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, care a propus achiziționarea a 100% din capitalul companiei „Danube Logistics” SRL, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești. Statul român și-ar fi asumat un plan investițional de peste 24 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii portuare.

Cu toate acestea, autoritățile de la Chișinău nu au confirmat tranzacția.

Teleradio-Moldova a solicitat un punct de vedere Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar instituția ar fi transmis doar că va reveni ulterior cu un comunicat oficial, fără a comenta deocamdată informațiile apărute în spațiul public.

Pe de altă parte, ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat recent că oferta României pentru preluarea infrastructurii portuare ar fi fost acceptată, menționând că discuțiile au ajuns în etapa finală.

El a spus că România ar fi fost declarată câștigătoare în negocierile derulate prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și că urmează stabilirea ultimelor detalii împreună cu ministrul Transporturilor din Republica Moldova, Vladimir Bolea.

Acesta ar fi precizat și că una dintre condițiile finale este prelungirea duratei de exploatare a portului dincolo de anul 2030, pentru ca investiția să fie considerată rentabilă. Potrivit lui Șerban, partea moldoveană s-ar fi arătat deschisă să facă această modificare cât mai curând.