Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu pot merge la capela Bisericii Sfânta Sofia Floreasca nr. 216 din București, începând de marți, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie.

Ilie Ilaşcu s-a născut pe 30 iulie 1952, la Taxobeni, în prezent în Raionul Fălești, Republica Moldova. El a fost unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), creată într-un context în care, din cei peste 200.000 de locuitori ai Tiraspolului, aproximativ 35.000 erau de etnie română. Aceștia, reprezentând circa 17% din populație, nu aveau nicio școală sau grădiniță în limba română, toate cele 19 unități de învățământ din Tiraspol folosind predarea în limba rusă.

Ilaşcu a fost președinte al Frontului Popular din Moldova – Filiala Tiraspol între 1989 și 1992, an în care organizația a fost desființată de forțele separatiste transnistrene. Frontul Popular și-a început activitatea în primăvara anului 1989 și a ajuns la peste 5.000 de membri activi. După 1990, odată cu proclamarea așa-zisei „Republici Transnistria”, organizația a intrat într-o luptă dură împotriva autorităților separatiste.

În 1992, Ilaşcu a participat la luptele armate de la Nistru în calitate de comandant al unor unități speciale ale Ministerului Securității Naționale din Republica Moldova. Unitățile conduse de el au acționat în spatele frontului, provocând pierderi importante Armatei a 14-a a Federației Ruse și bandelor de cazaci care luptau împotriva moldovenilor în Transnistria.

Între 2 și 4 iunie 1992, Ilie Ilaşcu, împreună cu Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz, a fost arestat la domiciliu de persoane în uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS.

Autoritățile transnistrene i-au acuzat de crime de război și acțiuni de terorism, iar Ilaşcu a fost singurul condamnat la moarte. În timpul detenției, el a devenit membru al Parlamentului de la Chișinău (1994-1998 și 1998-2000) și ulterior membru al Parlamentului României, făcând parte și din delegația parlamentară a României la Consiliul Europei. Problema sa și a Grupului Ilaşcu a fost discutată la cele mai înalte tribune europene, iar după 9 ani de detenție, el a fost eliberat.

Ulterior, Ilie Ilaşcu s-a stabilit la București, unde a fost senator român pentru o perioadă, înainte de a se retrage din viața publică și a duce un trai modest. În 2001, a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” de președintele Ion Iliescu. Pe 2 august 2010, membrii Grupului Ilaşcu au fost decorați cu „Ordinul Republicii” de președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu.