Republica Moldova a preluat vineri, 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Strasbourg.

Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a prezentat în fața delegațiilor europene direcțiile principale ale mandatului, subliniind că sprijinul pentru Ucraina, operaționalizarea Tribunalului Special pentru crimele de agresiune și consolidarea mecanismelor de reclamații se află în centrul agendei diplomatice a Chișinăului.

În mesajul său, Popșoi a reafirmat angajamentul Republicii Moldova de a promova valorile fundamentale ale Consiliului Europei și de a contribui activ la apărarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului într-o perioadă marcată de instabilitate.

El a transmis că democrația trebuie privită ca un proces continuu care implică „curaj și responsabilitate”, iar Moldova intenționează să rămână un susținător ferm al misiunii organizației pe continent.

„Preluăm preşedinţia într-o perioadă marcată de provocări, iar rolul Consiliului Europei în apărarea democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept este esenţial. Am învăţat că democraţia nu este o destinaţie, ci un proces care necesită implicare constantă, curaj şi responsabilitate. Republica Moldova rămâne un susţinător ferm al valorilor fundamentale ale organizaţiei şi al misiunii sale de a promova pacea şi solidaritatea pe continent”, a afirmat Mihai Popșoi.

Oficialul a enumerat o serie de priorități ale președinției, printre care consolidarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, protejarea drepturilor copiilor, combaterea violenței împotriva femeilor și întărirea drepturilor sociale.

De asemenea, Chișinăul își propune să stimuleze cooperarea între statele membre în domeniul bunei guvernări, să susțină democrația locală și să intensifice eforturile de combatere a dezinformării, considerată una dintre cele mai mari provocări ale momentului.

Pe parcursul celor șase luni de mandat, Republica Moldova va organiza peste 30 de evenimente, de la reuniuni de nivel ministerial până la activități culturale, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg.

Punctul culminant îl va reprezenta Sesiunea Ministerială din 14–15 mai 2026, programată să aibă loc la Chișinău, cu participarea delegațiilor celor 46 de state membre ale organizației.

În cadrul ceremoniei, Popșoi a mulțumit Maltei pentru modul în care și-a exercitat mandatul anterior, primind simbolic cheia și ciocanul președinției de la Christopher Cutajar, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe și Turismului al Maltei.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset, și a ambasadorilor statelor membre.

Republica Moldova va deține președinția Comitetului de Miniștri între 14 noiembrie 2025 și 15 mai 2026. Este pentru a doua oară când statul vecin exercită acest mandat, prima dată fiind în 2003, la câțiva ani după aderarea sa la Consiliul Europei.