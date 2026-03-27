Materialul de față, realizat de Bitget Academy, răspunde unor întrebări frecvente despre această zonă de intersecție, analizând modul în care AI este folosit astăzi, ce înseamnă apariția „agenților” autonomi și care sunt limitele practice pe care este important să le înțelegem pentru a naviga în siguranță acest ecosistem în continuă schimbare.

Cum este utilizat AI în piața activelor digitale?

AI funcționează ca un asistent extrem de rapid, care preia sarcinile dificile, ce irosesc mult timp. Poate colecta într-un timp foarte scurt volume mari de știri, tendințe din social media și date despre prețuri, pe care apoi le transformă în rapoarte simple, ușor de urmărit. În loc ca un utilizator să piardă ore întregi documentându-se, AI poate face această muncă în câteva secunde. În plus, contribuie la automatizarea strategiilor bazate pe reguli simple, stabilite în prealabil, funcționând permanent, fără oboseală și fără reacții emoționale.

Totodată, AI poate automatiza procese precum reechilibrarea portofoliului sau gestionarea riscului, pe baza unor reguli prestabilite, rulând continuu, fără pauze și fără a fi influențat de emoții. Pe măsură ce tehnologia avansează, AI capătă un rol tot mai activ, nu doar în sprijinirea deciziilor, ci și în punerea lor în aplicare, în limitele unor parametri clar stabiliți.

Care este diferența dintre un bot AI și un agent AI?

Deși ambele soluții contribuie la automatizarea unor activități, diferența principală ține de nivelul de „gândire” și de autonomie pe care îl au.

Un bot de tranzacționare este un software conectat la platforme de schimb crypto, care execută instrucțiuni precise, de exemplu cumpărarea sau vânzarea atunci când prețul ajunge la un anumit nivel. Atunci când este îmbunătățit cu AI, un astfel de bot poate lua decizii mai bune și poate automatiza gestionarea riscului, însă, în general, rămâne orientat spre o sarcină de execuție bine definită.

Un agent AI reprezintă o etapă mai avansată. Este un instrument autonom, creat pentru a privi imaginea de ansamblu, a formula propriile evaluări și a întreprinde acțiunile necesare pentru atingerea unui obiectiv, fără intervenție umană constantă. Spre deosebire de un bot obișnuit, care urmează un scenariu prestabilit, un agent AI poate planifica și executa pe cont propriu sarcini în mai multe etape.

El poate analiza cantități mari de informații pentru a simplifica decizii complexe și poate oferi chiar recomandări personalizate, pornind de la profilul de risc al utilizatorului. Pe scurt, un bot urmează un traseu deja stabilit, în timp ce un agent identifică singur cea mai bună cale către obiectivul propus.

Poate AI contribui la combaterea amenințărilor de securitate?

Da, AI devine una dintre cele mai importante forme de apărare împotriva amenințărilor digitale moderne, funcționând ca un gardian activ 24/7. Pentru că poate procesa informații mult mai rapid decât un om, este folosit în două direcții principale: protejarea activelor financiare și verificarea autenticității conținutului pe care îl vedem online.

În universul crypto, companiile de securitate utilizează sisteme de monitorizare bazate pe AI pentru a supraveghea blockchain-ul în permanență. Aceste soluții sunt antrenate să identifice comportamente neobișnuite care pot semnala un posibil atac informatic. Dacă AI detectează o activitate suspectă, poate activa instantaneu un mecanism de protecție care oprește temporar sistemul, prevenind furtul fondurilor înainte ca un operator uman să observe problema.

În afara sferei financiare, AI ajută și la combaterea deepfake-urilor și a dezinformării printr-un proces de verificare a provenienței conținutului. Atunci când un creator realizează o fotografie sau un material video, acesta poate utiliza o cheie digitală privată pentru a-l „semna”. Semnătura este stocată permanent pe blockchain. În momentul în care conținutul este vizualizat, browser-ul verifică înregistrarea respectivă; dacă un sistem AI a modificat pixelii sau a alterat videoclipul, insigna „Verificat” dispare. În acest fel se creează o evidență permanentă, care nu poate fi modificată, privind originea unui activ și care contribuie la creșterea încrederii în autenticitatea a ceea ce vedem online.

Care sunt limitele AI?

AI este un instrument valoros, dar are în continuare limite clare. În primul rând, nu poate înlocui responsabilitatea personală. Deși poate procesa date și poate sugera anumite acțiuni, nu înțelege pe deplin contextul obiectivelor financiare individuale și nici toleranța emoțională la risc. O încredere oarbă în AI, fără înțelegerea bazelor pieței și a comportamentului uman, poate conduce la decizii neinspirate, mai ales în situații imprevizibile pe care sistemul nu le-a mai întâlnit.

În al doilea rând, există și riscuri tehnice. Eficiența AI depinde direct de datele pe baza cărora a fost antrenat. Unele modele funcționează foarte bine în simulări, dar nu reușesc să livreze aceleași rezultate în condiții reale de piață. În plus, erorile tehnice pot genera în continuare pierderi financiare importante.

Nu în ultimul rând, și cadrul juridic este într-o continuă schimbare. Pentru că AI este o tehnologie relativ nouă, regulile și reglementările continuă să evolueze. Asta înseamnă că unele strategii sau instrumente populare astăzi ar putea fi supuse mâine unor noi restricții, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de incertitudine pentru utilizatori.

Care este viitorul AI și al activelor digitale? Poate fi vorba doar despre hype?

Viitorul pare să indice apariția unei infrastructuri „invizibile”, în care AI și blockchain-ul se integrează tot mai mult în fundalul tehnologiei de zi cu zi. Mergem dincolo de chatbot-urile simple către o economie bazată pe agenți AI, în care aceștia trec de la rolul de a oferi recomandări la acela de a executa sarcini și de a realiza tranzacții în mod autonom.

Obiectivul este construirea unui sistem atât de bine integrat, încât utilizatorii să nu aibă nevoie să fie „experți tech” pentru a beneficia de viteză și securitate. Pe măsură ce acești agenți devin participanți economici activi, apar și noi cadre, precum „Cunoaște-ți agentul” (Know Your Agent), menite să asigure responsabilitate și să definească limite clare de acțiune.

În acest context, confidențialitatea și o reputație verificabilă nu mai reprezintă doar funcționalități suplimentare, ci chiar fundația unei economii bazate pe AI, ce poate crește în siguranță pentru toată lumea.

