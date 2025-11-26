Pieţele de acţiuni din Europa au închis marţi în teritoriu pozitiv, continuând ritmul bun de la începutul săptămânii. Avansul a fost susţinut de revenirea puternică a burselor americane şi de aşteptările tot mai ferme că Rezerva Federală ar putea reduce dobânda de referinţă în luna decembrie. Indicele Stoxx 600 a încheiat sesiunea cu un plus de 0,9%, cu majoritatea sectoarelor şi burselor europene pe creştere.

Optimismul a venit pe filiera americană, unde interesul investitorilor pentru companiile din domeniul inteligenţei artificiale a împins indicii în sus la începutul săptămânii. Pieţele din Asia-Pacific au urmat acelaşi trend în tranzacţiile de peste noapte, completând tabloul unei reveniri globale.

În privinţa politicii monetare, investitorii urmăresc cu atenţie orice semnal privind următoarea mişcare a Fed. Potrivit datelor CME FedWatch, probabilitatea unei reduceri de 0,25 puncte procentuale la şedinţa din decembrie depăşeşte în prezent 80%, procent alimentat de comentariile prudente, dar deschise, ale oficialilor John Williams (Fed New York) şi Mary Daly (Fed San Francisco).

ABN Amro

Banca olandeză a anunţat un plan amplu de reorganizare, care presupune eliminarea a 5.200 de locuri de muncă până în 2028. Totodată, instituţia intenţionează să vândă divizia de credite personale Alfam către Rabobank. Acţiunile ABN Amro au urcat cu 6,5% după prezentarea strategiei.

Novo Nordisk

Titlurile producătorului danez au crescut cu 4,5% după publicarea datelor încurajatoare dintr-un studiu intermediar privind amycretin, un medicament experimental considerat o posibilă generaţie nouă de terapii pentru obezitate şi diabet de tip 2. Creşterea vine după o zi dificilă în care acţiunile scăzuseră puternic din cauza eşecului unui studiu legat de Alzheimer.

easyJet

Operatorul aerian britanic a raportat un rezultat operaţional peste aşteptări pentru anul fiscal încheiat. Chiar şi aşa, acţiunile au închis în scădere cu 1,5%, după o volatilitate accentuată în prima parte a zilei.

Sectorul tehnologic

Piaţa tehnologică a rămas agitată: producătorul de echipamente pentru cipuri ASMI a coborât cu 1,5%, în timp ce ASML a reuşit să recupereze declinul iniţial şi a închis cu o creştere modestă de 0,2%.

Companiile de apărare au traversat o săptămână marcată de volatilitate accentuată, pe fondul presiunilor SUA de a avansa discuţiile privind un posibil cadru pentru un acord de pace în războiul din Ucraina. După două sesiuni de scăderi puternice, marţi sectorul a înregistrat o revenire moderată. Printre cele mai bune evoluţii s-au numărat Renk (+4,6%) şi Rheinmetall (+1,7%).

Informaţiile despre un proiect preliminar de acord, redactat de oficiali americani şi ruşi fără consultarea Kievului şi care ar include concesii teritoriale, au generat reacţii dure în Europa. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat din nou că integritatea teritorială a Ucrainei este „nenegociabilă” şi că doar autorităţile ucrainene pot decide asupra viitorului armatei lor.

În Regatul Unit, investitorii se pregătesc pentru prezentarea Bugetului de Toamnă, programată pentru miercuri. Este de aşteptat ca ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, să anunţe o serie extinsă de majorări de taxe, măsuri care ar putea avea un impact important asupra pieţelor locale.