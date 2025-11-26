Președintele Consiliului Economic și Social (CES), Sterică Fudulea, a spus că economia României are în continuare nevoie de muncitori din afara Uniunii Europene. Aceștia ajută afacerile să fie profitabile și contribuie la plata taxelor către stat.

El a menționat că sunt necesare reguli clare pentru companiile care aduc acești muncitori, digitalizarea întregului proces și o colaborare strânsă între instituțiile responsabile, patronate, sindicate și ONG-uri.

Fudulea a explicat că studiul CES arată că migrația muncitorilor străini este cauzată în principal de lipsa de forță de muncă în România. Angajatorii întâmpină dificultăți în găsirea de personal și procesul de aducere a muncitorilor din țări terțe este complicat.

În plus, migranții se confruntă cu probleme precum lipsa dovezilor privind pregătirea profesională, competențe reduse, cunoștințe limitate de limbă și diferențe culturale mari. Studiul a mai evidențiat lipsa coordonării între instituții și reglementări insuficiente pentru agențiile care aduc muncitori. Totodată, mulți muncitori străini nu știu exact care sunt drepturile și obligațiile lor.

Ca soluții, Fudulea a sugerat cooperarea între instituții, digitalizarea procesului de recrutare pentru a fi mai transparent și a reduce abuzurile intermediarilor. El a propus crearea unor canale sigure pentru raportarea abuzurilor, un mecanism „one stop shop” pentru simplificarea procesului și campanii de informare în mai multe limbi. De asemenea, ar fi utile acorduri între România și țările de unde vin muncitorii.

„Această angajare a lucrătorilor străini susține profitabilitatea. Și aici mă gândesc, din zona celor două componente, cea a mediului de afaceri, care, așa cum ne-au comunicat deja, au avut creșteri ale profitabilității afacerilor, aducând această forță de muncă, dar mă pun cumva și în pielea Guvernului României, având în vedere că taxele și impozitele plătite pentru acești muncitori, de către angajatori români, rămân în economia românească și nu sunt puține. Știm foarte bine că avem o problemă reală, angajatorii care se confruntă cu această problemă, cu dificultăți în ceea ce înseamnă identificarea de forță de muncă. Altă problemă identificată a fost legată de procesul de aducere în țară a forței de muncă din țări terțe, care este unul îngreunat. Cooperarea interinstituțională este de prim interes (…), digitalizarea procesului de recrutare și stabilirea unui mecanism care ar spori transparența și ar limita rolul intermediarilor abuzivi. Digitalizarea întregului proces cred că este cea mai la îndemână soluție și cea mai dorită soluție în ceea ce înseamnă procesul de aducere de forță de muncă străină. Crearea de canale sigure și confidențiale de raportare, care să permită sesizarea abuzurilor fără teama de represalii. Am mai discutat la un moment dat de un concept care se cheamă ‘one stop shop’, cred că și aici ar fi același mecanism care poate fi implementat. (…) Campanii multilingvistice de informare și încheierea unor acorduri între România și statele de proveniență a muncitorilor”, a explicat Fudulea.

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a spus că studiul este important pentru a ajuta la elaborarea politicilor publice viitoare. El a precizat că pentru anul viitor Guvernul intenționează să stabilească un contingent de aproximativ 75.000 de lucrători străini. Oprea a subliniat că migrația este un subiect foarte actual în România și în Europa și că, uneori, a fost folosită în scopuri politice, fără să fie discutată corect în societate.

Totodată, el a explicat că România se confruntă cu un deficit de forță de muncă, iar Guvernul aprobă anual, la propunerea Ministerului Muncii și după dezbateri în Consiliul Național Tripartit, un contingent de muncitori străini, iar acest proces va continua și pentru anul viitor.

„Tema este extrem de actuală în România și în Europa, pentru că migrația a devenit o temă care inspiră frică în Europa și de aici a fost folosită politic. Și, din păcate, nu am discutat corect acest subiect în societate. Dacă mergem de la fenomenul migrației la integrarea pe piața muncii, știm că avem un deficit de forță de muncă în România, știm că Guvernul României aprobă întotdeauna, la propunerea Ministerului Muncii, cu dezbatere în Consiliul Național Tripartit, un contingent. (…) Ceea ce a și făcut și anul acesta Guvernul României, am avut aceste discuții, le continuăm pentru a aproba contingentul care, cred că va fi de 75.000 de lucrători, sau depinde ce vom hotărî împreună”, a declarat Oprea.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că studiul CES ajută la crearea de politici publice și la îmbunătățirea legislației. El a explicat că există un grup de lucru coordonat de Cancelarie și de consilierul de stat Vătăjelu, care a reunit mai multe instituții și parteneri sociali pentru a clarifica zonele neacoperite de legislație, unde s-au dezvoltat activități care ar putea fi considerate trafic de persoane.

Manole a menționat că, deși România are un contingent de 100.000 de lucrători străini, în ultimii ani nu toți au venit sau au rămas să lucreze efectiv aici, ceea ce arată că statul trebuie să reglementeze mai bine domeniul și să ofere garanții pentru muncitori.

De asemenea, el a subliniat că este nevoie de clarificări pentru agențiile care aduc muncitori străini, astfel încât companiile serioase să nu fie afectate de concurența neloială a unor agenții neautorizate. Manole a mai spus că Inspecția Muncii trebuie să depisteze munca la negru și că legislația europeană privind „munca pe platforme” trebuie finalizată și transpusă în legea românească.