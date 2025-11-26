Într-o postare recentă, avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția asupra unei întrebări frecvente în rândul proprietarilor: ce se întâmplă cu asociația dacă mandatul președintelui expiră. Tema apare constant în discuțiile dintre locatari, generând neliniști mai ales în blocurile unde desemnarea unui nou președinte nu este imediată și administrarea devine mai dificilă.

O astfel de situație a stat la baza unui demers juridic prin care Administrația Județeană a Finanțelor Publice a solicitat dizolvarea unei asociații, susținând că aceasta ar funcționa „împotriva ordinii publice” din moment ce nu mai avea un președinte în exercițiu.

Instituția a apelat la OG 26/2000 – actul normativ care reglementează asociațiile și fundațiile în general –, argumentând că absența președintelui ar pune sub semnul întrebării legalitatea funcționării entității. În susținerea cererii, administrația fiscală a afirmat că lipsa conducerii ar fi determinat o situație în care asociația nu și-ar mai putea îndeplini obligațiile legale.

Instanța a analizat speța în detaliu, examinând atât legislația invocată, cât și cadrul juridic specific asociațiilor de proprietari. Evaluarea a vizat modul în care se aplică legile speciale, dar și responsabilitățile concrete ale proprietarilor și organelor de administrare.

Hotărârea dată de instanță a clarificat esențialul: OG 26/2000 nu reprezintă temeiul juridic pentru funcționarea sau dizolvarea asociațiilor de proprietari. Judecătorii au stabilit că aceste structuri sunt reglementate exclusiv de Legea 196/2018, care stabilește modul de organizare, atribuțiile organelor de conducere și procedura de dizolvare.

Concluziile instanței au fost formulate ferm, iar lista argumentelor a delimitat clar domeniul de aplicare al fiecărei legi. Potrivit deciziei, lipsa unui președinte nu poate duce la dizolvarea automată a asociației, întrucât legislația specială prevede modalități de continuare a funcționării. De asemenea, instanța a reținut că asociațiile de proprietari au mecanisme interne prin care pot ocupa pozițiile vacante sau pot convoca adunări generale pentru a alege o nouă conducere.

În final, cererea depusă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice a fost respinsă ca inadmisibilă, iar argumentele invocate au fost considerate incompatibile cu regimul juridic al asociațiilor de proprietari.

Decizia instanței are implicații directe pentru modul în care proprietarii percep funcționarea asociației. În practică, numeroase blocuri trec prin perioade în care mandatele membrilor conducerii expiră înainte de alegerea unei noi echipe administrative. În lumina hotărârii, devine clar că asociația își continuă existența, chiar dacă președintele nu mai deține un mandat valabil.

Aspectele subliniate în decizie confirmă faptul că o asociație de proprietari are reguli proprii de funcționare și mecanisme bine definite pentru înlocuirea conducerii. Printre concluziile de interes reținute de instanță se numără:

– asociațiile de proprietari dispun de norme speciale privind organizarea și dizolvarea;

– expirarea mandatului președintelui nu afectează existența juridică a organizației;

– OG 26/2000 nu este aplicabilă în cazul lor, fiind destinată altor tipuri de asociații și fundații, nu și celor de proprietari;

– orice cerere de dizolvare trebuie analizată în baza Legii 196/2018.

Această clarificare contribuie la evitarea situațiilor în care proprietarii ar putea crede, în mod eronat, că simpla absență a unei persoane din conducere atrage consecințe extreme pentru întreaga asociație. În realitate, legea oferă soluții pentru continuitate, de la convocarea adunării generale până la desemnarea unor persoane interimare.

La final, avocatul Gelu Pușcaș invită proprietarii să reflecteze la modul în care își administrează comunitatea. În contextul în care multe asociații se confruntă cu dificultăți în atragerea unor persoane care să accepte responsabilitățile funcțiilor de conducere, întrebarea devine relevantă:

„Cum vă organizați asociația pentru a funcționa fără probleme chiar și atunci când mandatul președintelui se termină?”.

Această întrebare deschide discuția despre necesitatea unei gestiuni clare și a unei comunicări constante între proprietari, astfel încât perioadele de tranziție să fie gestionate eficient și fără blocaje administrative.