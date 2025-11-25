Proiectul de ordonanță de urgență, publicat pe 22 noiembrie în transparență decizională, modifică articolul 140 din Codul Silvic și transformă tăierile, distrugerea sau degradarea vegetației forestiere din intravilan în infracțiune penală. Conform propunerii, persoanele vinovate riscă închisoare de la 6 luni până la 3 ani.

Măsura se aplică pentru suprafețe de vegetație mai mari de 500 de metri pătrați și nu face diferență între terenurile publice și cele private. Potrivit Ministerului Mediului, aplicarea în regim de urgență este necesară pentru „consolidarea imediată a cadrului legal” și pentru creșterea capacității de control și sancționare a tăierilor fără drept.

Guvernul justifică pedepsele cu închisoarea prin rolul esențial al spațiilor verzi pentru București. „Importanța esențială a spațiilor verzi pentru București” este invocată ca argument pentru necesitatea protecției arborilor, având în vedere contribuția acestora la calitatea aerului și la sănătatea locuitorilor.

„Tăierea, distrugerea, degradarea, în orice mod, fără drept, a vegetației forestiere instalate pe spațiile verzi din intravilanul localităților […] se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”, prevede proiectul.

În săptămâna 18-25 noiembrie, în sectoare cu tăieri frecvente, au fost înregistrate pierderi semnificative de arbori, conform G4Media. În Sectorul 3, pe Bd. Grigorescu, au fost tăiați peste 40 de arbori de pe un spațiu verde privat din fața blocurilor. Autoritățile au aplicat amenzi în valoare de 245.000 de lei (49.000 de euro), însă distrugerile continuă să fie semnalate.

Situația din Sectorul 2 este similară. Pe 19 noiembrie au fost tăiați 17 arbori, toaletați alți 38 și defrișați 8 arbuști. Pentru aceste acțiuni, polițiile locale au aplicat amenzi totale de 124.000 de lei (24.000 de euro). Datele confirmă faptul că sancțiunile existente nu descurajează complet comportamentele ilegale.

Aceste cazuri reflectă o problemă mai amplă, în care legislația actuală și amenzile stabilite la nivel local nu sunt suficiente pentru a proteja efectiv spațiile verzi urbane.

Capitala a pierdut peste 500 de hectare de spațiu verde în ultimele trei decenii, iar densificarea urbană și defrișările ilegale au generat dezechilibre ecologice notabile. În 2024, au fost emise avize pentru defrișarea a 639 de arbori, în timp ce replantările au însumat doar 1.116 arbori și arbuști, insuficient pentru a compensa pierderile.

Situația este agravată de tăierile masive din Parcul IOR, zona retrocedată, unde în ultimii ani au fost raportate peste 1.500 de arbori tăiați sau arși. Majoritatea sancțiunilor aplicate au fost minime, ceea ce a creat percepția unei legi cu aplicare limitată.

În 2025, un alt exemplu este cazul Sectorului 6, unde un operator economic a fost sancționat cu 300.000 de lei după ce a tăiat ilegal 30 de arbori. Guvernul consideră acest caz reprezentativ pentru necesitatea unor pedepse mai severe, care să descurajeze repetarea unor astfel de practici.

România, și în special București, se situează mult sub recomandările europene privind densitatea arborilor urbani, având doar 0,88 arbori pe locuitor față de 3 arbori recomandați. Această situație accentuează efectul de insulă de căldură, poluarea și riscul afecțiunilor respiratorii.

Ministra Mediului, Diana-Anda Buzoianu, explică:

„Nu putem vorbi despre orașe sănătoase atâta timp cât legislația permite, prin omisiune, distrugerea arborilor din parcuri și spații verzi. În situații precum cele din IOR, instituțiile s-au lovit de limitele legii în vigoare. Prin această Ordonanță vom putea corecta un vid legislativ și stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spațiile verzi urbane este o faptă penală. Orașele au nevoie de protecție reală, nu doar declarativă”.

Noua măsură completează Hotărârea CGMB nr. 458/2025, care introduce sancțiuni administrative mai mari și obligativitatea replantării compensatorii pentru fiecare arbore eliminat. Astfel, autoritățile urmăresc să ofere un cadru legal mai clar și mai strict pentru protecția vegetației din Capitală, reducând golurile legislative care au permis până acum pierderi semnificative de arbori.