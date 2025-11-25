Proiectul integrează arta și mesajul social într-o formă accesibilă publicului larg. Se mizează pe forța culturii de a genera reflecție și schimbare. Campania urmărește atât sensibilizarea opiniei publice, cât și transmiterea unui mesaj esențial, acela că fiecare persoană are capacitatea și responsabilitatea de a acționa, de a interveni și de a sprijini victimele.

„Filarmonica nu poate să rămână indiferentă”, a declarat Marian Cazacu, directorul general al Filarmonicii pentru Evenimentul Zilei. „Trebuie să spun că în administrația Filarmonicii majoritatea sunt femei, ceea ce înseamnă că dacă filarmonica funcționează bine și are rezultate bune, este și în meritul acestor doamne”, a subliniat el. „Ele contează enorm de mult în buna desfășurare a activității unei instituții publice, sunt foarte bine pregătite, și, la rândul lor pot să fie mame, pot să fie copii, pot să fie mătuși și așa mai departe, ele sunt un model pentru foarte multe femei”, a adăugat Marian Cazacu.

Directorul Filarmonicii „George Enescu” explică faptul că absența femeilor din viața noastră încetează rezonanța muzicii. „Pentru că muzica, din momentul acela, devine săracă, devine fără emoție, o voce tăcută”, a subliniat el.

Iar și acesta este mesajul campaniei lansate pe 25 noiembrie, că este nevoie de o prezență feminină în viața oricui, iar acea prezență trebuie respectată. Iar din punct de vedere artistic, Marian Cazacu spune foarte clar că femeia are același statut ca și un bărbat în artă.

„Eu vorbesc și din perspectiva mea de profesor, am studenți și studente la orele de curs. Iar studentele, uneori, au capacități și abilități mai bune decât bărbații. Pot să spun hotărât că nu există nicio discriminare la acest capitol, e necesar să dăm o șansă tuturor, indiferent că sunt bărbați sau femei. Cei mai buni trebuie să ajungă în pozițiile cele mai importante, indiferent că sunt bărbați sau femei”, a mai spus directorul Filarmonicii pentru Evenimentul Zilei.

Participarea femeilor în actul creator a plătuns încet, dar sigur. În secolul XIX, deja, în Filarmonica „George Enescu” avea deja primele femei angajate în cadrul orchestrei și corului. Iar mai târziu, în 1978, când Sergiu Celibidache conducea orchestra, erau 12 femei. La momentul de față cântă în Filarmonică peste 30 de femei.

Contextul campaniei lansate acum este cu atât mai relevant cu cât România se confruntă cu un număr ridicat de cazuri de violență domestică raportate anual. Iar prin această inițiativă, Filarmonica „George Enescu” confirmă rolul pe care cultura îl poate juca în abordarea unor teme sensibile și urgente.

„De ce face Filarmonica acest lucru? Răspunsul simplu este că poate”, a declarat în cadrul conferinței Oana Marinescu, Strategic Communication Consultant. „Și, de fapt, ceea ce vrem să transmitem tuturor este că toți putem să facem ceva. Așa cum artiștii filarmonicii își folosesc instrumentele, își folosesc vocea pentru a transmite un mesaj public și pentru a le spune tuturor celorlalți, la fel și toți ceilalți, fiecare dintre noi și fiecare instituție din România și fiecare organizație din România poate să facă ceva”, a punctat Marinescu.

Ea a declarat că violența împotriva femeii ne afectează pe toți, indiferent de mediile socioprofesionale din care fac parte.

„Când femeile dispar, muzica dispare. Când femeile dispar, viața dispare. Ce-ar fi să respectăm femeile, de fapt? Și ce-ar fi să învățăm să ne respectăm unii pe alții?”, adaugă apoi Oana Marinescu.

La concertul din seara de 25 noiembrie au fost invitate 50 de femei, victime ale violenței domestice ce se află în centrele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București. Iar tot în cadrul acestei campanii de conștientizare, fațada Ateneului Român, va fi iluminat în culoarea portocaliu ca semn de solidaritate pentru victimele femicidului și cele ale violenței domestice.

Campania nu apare într-un vid, ci vine când societatea românească și instituțiile statului par să recunoască din ce în ce mai mult gravitatea fenomenului. Prin mesaje artistice, evenimente publice și dialog social, Filarmonica devine un spațiu de conștientizare, un loc în care cultura nu doar reflectă viața, ci încearcă să o schimbe.

În prima jumătate a anului 2025, Poliția Română a înregistrat 61.431 cazuri de violență domestică, distribuite aproape egal între mediul urban și rural. Tot în această perioadă, au fost emise 5.956 ordine de protecție provizorii, dintre care 2.271 au fost transformate în ordine definitive de către instanțe. În ceea ce privește femicidul, conform unui raport recent, 41 de femei au fost ucise în primele șase luni ale lui 2025 în contexte de violență domestică.

Reprezentanții Parlamentului României, într-o declarație adoptată pe 30 septembrie 2025, a afirmat că „în fiecare săptămână o femeie este ucisă” în România în context domestic. Iar Campania lansată de Filarmonica „George Enescu” capătă și mai multă relevanță prin contextul legislativ, căci România se află într-o perioadă de reformă semnificativă, cu modificări și propuneri legale menite să întărească protecția victimelor și să pedepsească mai sever violența bazată pe gen.

De exemplu, Ministerul Justiției a lansat recent o consultare publică pentru reformarea Codului Penal prin care propune introducerea femicidului ca „ucidere agravată”, în baza unei motivații de gen. Iar în proiectul de lege, omorul motivat de gen ar urma să fie pedepsit cu închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani, în funcție de circumstanțe.

De asemenea, în octombrie 2025, peste 250 de parlamentari, senatori și deputați, au semnat un proiect de lege care introduce definiția legală a femicidului și stabilește „mecanisme preventive” pentru combaterea sa.