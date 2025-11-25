Concertul de aseară de la Sinaia a avut o dublă menire: artistică și umanitară. Evenimentul a fost dedicat Asociației SURSA, organizație care sprijină pacienții oncologici și familiile lor, construind în comunitate un spațiu de empatie, sprijin emoțional și demnitate. Prin acest gest, MusicVibes a dorit să ofere, prin artă, un mesaj de solidaritate, lumină și speranță celor care duc zilnic propriile lupte.

În cadrul serii, publicul s-a bucurat de un program muzical de excepție, ce a creat punți între tradiție și modernitate, între culturile Europei și patrimoniul românesc. Unul dintre momentele centrale a fost Jazz @ Enescu 26, intr-un aranjament orchestral inspirat de Sonata pentru violoncel și pian, op. 26 de George Enescu. Aranjamentul original, realizat de pianistul și compozitorul italian Luca Aletta, a fost creat special pentru acest eveniment de la Sinaia, locul de suflet al maestrului.

Atmosfera poetică a continuat cu Wayfaring Stranger, în aranjamentul pentru coarde semnat de Alexia Ursache, bazat pe celebra versiune a lui Johnny Cash. Piesa, cu mesajul ei profund despre călătoria umană spre eternitate, a adus un moment de introspecție și împăcare, în perfectă consonanță cu misiunea Asociației SURSA: aceea de a însoți cu blândețe și curaj drumul celor vulnerabili.

Seara a fost completată de Brâul, în versiunea jazzistică a compozitorului Petru Stoianov, o reinterpretare modernă a piesei corale tradiționale, punând în valoare vitalitatea și creativitatea compozitorilor români contemporani, una dintre direcțiile esențiale ale proiectului MusicVibes.

Concertul a reunit stiluri, generații și sensibilități, transformând Sinaia într-o cetate a artelor, unde munții au răsunat de muzică bună, iar oamenii au vibrat împreună.

MusicVibes este un proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Desfășurat între 20 noiembrie și 2 decembrie 2025, MusicVibes reunește un ansamblu internațional de 12 muzicieni din șase țări – Italia, Germania, Polonia, România, Bulgaria și Ungaria – laureați ai EUROPAfest și Bucharest International Jazz Competition. Aceștia susțin concerte în România și Bulgaria: București, Snagov, Brașov, Ploiești, Pitești, Gabrovo și Ruse, aducând muzica live în spații autentice, prietenoase și adesea neconvenționale: muzee, filarmonici, huburi culturale, universități, licee sau biserici.

În această seară specială, muzica a devenit nu doar artă, ci și alinare, pentru că acolo unde răsună muzica bună, răsună și inimile.

