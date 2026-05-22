Anunțul a fost făcut de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, care a explicat că până acum legislația impunea clasarea reclamațiilor anonime deoarece nu existau date de identificare ale persoanei care le transmitea.

Acesta a precizat însă că multe dintre informațiile primite prin astfel de sesizări s-au dovedit utile și au indicat posibile probleme reale din teren.

Potrivit lui George Gârbacea, autoritățile au decis să creeze o platformă specială pe site-ul instituției, unde orice cetățean va putea transmite informații despre presupuse tăieri ilegale de arbori sau alte activități suspecte din fondul forestier.

„Sunt numeroase sesizări anonime și legea prevedea să le clasăm, pentru că nu au date de identificare. Nu avem cui să răspundem. Am considerat însă că informațiile de acolo sunt valoroase”, a spus acesta, potrivit stirileprotv.ro.

Oficialul a explicat că persoanele care observă astfel de situații vor putea încărca informațiile direct în sistem, fără să își dezvăluie identitatea. Dacă datele furnizate indică existența unor nereguli de amploare, Garda Forestieră va declanșa verificări și controale în teren.

„Pui informații acolo despre presupusa tăiere ilegală de arbori. Adică, orice cetățean care are o suspiciune poate să raporteze anonim, și noi o luăm din baza de date. Dacă sunt elemente relevante, adică vedem că nu sunt cioate fără marcă, sunt un fenomen de amploare, cu siguranță vom demara procedurile și vom merge în control”, a precizat șeful Gărzii Forestiere.

George Gârbacea a arătat că una dintre principalele probleme identificate în ultimii ani a fost reticența oamenilor de a sesiza neregulile din păduri.

Potrivit acestuia, în multe comunități mici, persoanele implicate în activități ilegale sunt cunoscute de localnici, iar cei care fac reclamații se tem că vor fi identificați și supuși unor presiuni sau intimidări.

„Îi înțeleg pe mulți oameni că sunt stigmatizați dacă fac o sesizare. Ei se cunosc între ei. Dacă cineva desfășoară o activitate ilegală și îl vede, după aceea îl ia la țintă sau la ochi”, a spus Gârbacea.

Din acest motiv, autoritățile consideră că posibilitatea transmiterii unor sesizări anonime ar putea încuraja mai mulți cetățeni să ofere informații despre tăieri ilegale, transporturi suspecte de material lemnos sau alte activități care afectează fondul forestier.

Noua platformă este gândită tocmai pentru a elimina această barieră și pentru a permite colectarea unui volum mai mare de informații din teren.

Pe lângă sistemul de sesizări anonime, Garda Forestieră Națională lucrează și la digitalizarea completă a activităților de control.

Conducerea instituției dezvoltă o platformă internă prin care toate verificările efectuate de inspectori vor fi înregistrate electronic și localizate geografic.

„Am făcut o platformă astfel încât toate controalele să fie înregistrate digital, cu poziții geografice, să vedem în timp real unde sunt inspectorii.”

Astfel, autoritățile vor putea vedea în timp real unde se află echipele de control și ce activități desfășoară. În plus, sistemul va genera statistici pentru fiecare inspector și pentru fiecare structură teritorială.

Potrivit lui George Gârbacea, toate controalele vor fi înregistrate digital, împreună cu pozițiile geografice ale echipelor aflate pe teren. Noul sistem va permite monitorizarea activităților în timp real și evaluarea performanței inspectorilor.

Autoritățile speră că această măsură va reduce suspiciunile privind existența unor controale doar pe hârtie și va crește eficiența verificărilor.

O altă măsură anunțată de Garda Forestieră vizează creșterea transparenței activității instituției. George Gârbacea a declarat că persoanele care formulează sesizări vor putea participa, ca observatori, la verificările efectuate în teren de inspectorii forestieri.

Acestea nu vor putea interveni în desfășurarea controlului, însă vor avea posibilitatea să urmărească modul în care sunt realizate verificările și concluziile la care ajung inspectorii.

„Nivelul de încredere în instituții este destul de scăzut. (…) N-am nimic de ascuns. Să vină pe teren! Să nu intervină în actul de control, dar să fie prezenți acolo, să vadă că inspectorii Gărzii Forestiere nu țin partea hoților.”

Decizia vine după numeroase acuzații formulate în ultimii ani potrivit cărora unele controale ar fi fost efectuate în alte zone decât cele indicate în reclamațiile primite.

Potrivit datelor Inventarului Forestier Național, fenomenul tăierilor ilegale s-a redus comparativ cu situația de acum cinci ani. Cu toate acestea, autoritățile arată că milioane de metri cubi de lemn continuă să fie tăiați ilegal în fiecare an, motiv pentru care sunt necesare instrumente suplimentare de monitorizare și control.