Veterinarii oficiali din cadrul DSVSA Satu Mare – Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală – au efectuat, într-o singură săptămână, un număr de 79 de controale în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare și farmacii veterinare.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat cinci sancțiuni contravenționale, dintre care trei amenzi în valoare totală de 3.600 de lei și două avertismente. Potrivit instituției, sancțiunile au fost aplicate pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

O amendă de 1.200 de lei a fost aplicată unei exploatații non-profesionale din localitatea Eriu Sâncrai. Alte două sancțiuni, fiecare în valoare de 1.200 de lei, au fost aplicate unor exploatații din localitățile Unimăt și Ghirișa.

Totodată, două avertismente au fost acordate în exploatații din localitățile Căpleni și Tiream, în urma constatării unor abateri similare privind circulația și comercializarea animalelor fără actele obligatorii.

Veterinarii și autoritățile sanitar-veterinare au intrat în stare de alertă în contextul evoluției unor boli considerate extrem de periculoase pentru sectorul zootehnic european. Potrivit datelor oficiale, în mai multe state membre ale Uniunii Europene continuă să evolueze focare de influență aviară, atât în exploatații comerciale, cât și în fauna sălbatică.

Belgia, Cehia, Germania, Polonia, Danemarca, Franța și Norvegia se numără printre țările în care au fost raportate focare primare și secundare de gripă aviară.

În aceeași perioadă, pesta porcină africană continuă să afecteze mai multe state europene. Focare active au fost raportate în Polonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Croația, Spania, Italia, Slovacia, Republica Moldova, Estonia, Bosnia și Herțegovina și Ungaria.

În județul Satu Mare există deja restricții sanitar-veterinare impuse din cauza focarelor de pestă porcină africană identificate în localitățile Amati și Turț.

În acest context, DSVSA Satu Mare a anunțat demararea unui program de inspecții în exploatațiile de animale din județ. Acțiunile au ca obiectiv supravegherea și identificarea animalelor care prezintă semne clinice de boli transmisibile la bovine, ovine, caprine și porcine din gospodăriile non-profesionale.

Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți vor evalua animalele existente în fiecare exploatație, iar proprietarii au obligația legală de a permite accesul acestora și de a asigura contenția animalelor pentru desfășurarea controalelor în condiții corespunzătoare.

Veterinarii atrag atenția și asupra riscului reprezentat de variola ovină și caprină, după confirmarea unor focare în județele Bistrița-Năsăud și Mureș. DSVSA Satu Mare avertizează crescătorii de ovine și caprine asupra pericolului major pe care această boală îl reprezintă pentru efectivele de animale.

Potrivit autorităților, variola ovină și caprină este o boală virală extrem de contagioasă, provocată de un virus din familia Poxviridae, genul Capripoxvirus. Boala afectează rumegătoarele mici și poate provoca pierderi economice severe, în special în cazul mieilor, unde mortalitatea poate ajunge până la 50-70%.

Deși boala nu se transmite la om, impactul economic asupra fermelor și gospodăriilor poate fi semnificativ, din cauza restricțiilor impuse și a pierderilor din efectivele de animale.

Autoritățile sanitar-veterinare au prezentat și principalele simptome clinice care pot indica apariția bolii în exploatații:

leziuni cutanate în jurul botului, nasului, urechilor, pleoapelor, abdomenului, picioarelor și organelor genitale;

febră ridicată, între 40 și 42 de grade Celsius, în primele zile de la infectare;

scăderea apetitului și pierdere în greutate;

stare accentuată de letargie și apatie;

lacrimație excesivă și secreții nazale, inclusiv purulente;

inflamarea ganglionilor limfatici;

leziuni la nivelul mucoaselor bucale, nazale și oculare, care pot provoca dificultăți respiratorii și de alimentare.

Situația controalelor și a focarelor monitorizate de veterinarii din Satu Mare: