Garda de Mediu a anunțat că toate dronele din dotare vor fi interconectate cu bazele de date ale altor instituții pentru a facilita identificarea rapidă a infractorilor. Această măsură urmărește reducerea timpului necesar pentru documentarea și sancționarea arderilor ilegale de deșeuri.

Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii de Mediu, a detaliat în cadrul unui interviu acordat PRO Verde modul în care va funcționa sistemul. Interconectivitatea cu instituții precum Evidența Populației și Oficiul de Cadastru va permite identificarea mult mai rapidă a persoanelor implicate în încălcarea legii.

„În total avem 62 de drone (…) Toți comisarii Gărzii de Mediu vor fi licențiați pentru a le folosi. Acum suntem în proces de a schimba procedurile de control și a include noi tehnici, inclusiv – și cel mai important lucru – utilizarea dronei fără să fie un comisar la sol. Ce înseamnă asta? Drona e ridicată, comisia este aici, surprinde un eveniment ilegal în domeniul protecției mediului, drona este interconectată la platforma noastră digitală, care este interoperabilă cu mai multe instituții (…) Astfel, în momentul respectiv, imaginea este inclusă în actul de control. Noi avem informația în timp real (despre comiterea infracțiunii – n.r.)”, spune el.

Această soluție tehnologică va permite Gărzii de Mediu să acționeze mai eficient în teren și să documenteze în timp real încălcările legii, reducând astfel perioada de investigare a arderilor ilegale.

Pe lângă monitorizarea cu drone, comisarii Gărzii de Mediu au autorizația de a confisca deșeurile care au valoare comercială, respectiv cele pregătite pentru vânzare. Această procedură urmărește reducerea activităților ilegale fără a crea un impact direct asupra gospodăriilor private.

„Le luăm deșeul din curte – ăla pregătit pentru vânzare. Nu le facem curat în curte, le luăm ceea ce le poate afecta business-ul și îi descurajează. Și am văzut, în urma reacțiilor violente pe care le au comunitățile în care mergem și le luăm deșeurile, îmi dau seama că avem succes cu această procedură. Mai mult decât atât, am dus totul în sfera penalului, iar Garda de Mediu are o colaborare extrem, extrem de bună cu instituțiile de forță”.

Corlan a subliniat că această combinație între monitorizarea prin drone și confiscarea deșeurilor cu valoare economică va contribui la stoparea fenomenului arderilor ilegale, care afectează calitatea aerului din București.

Arderile ilegale de deșeuri reprezintă doar o parte a problemelor legate de poluarea aerului în București. Garda de Mediu a demarat verificări asupra Primăriei Capitalei pentru implementarea Planului Integrat de Calitate a Aerului, ca parte a unui control mai larg asupra surselor de poluare.

„Atâta timp cât nu o să adresăm problema traficului – și Garda de Mediu nu reprezintă soluția, ci pedeapsa nerezolvării problemei – calitatea aerului nu se va îmbunătăți”, a precizat Corlan.

Comisarul general a explicat că principalele surse de poluare provin din trafic și încălzirea rezidențială, cu un procent estimat de 58% pentru trafic și 27% pentru încălzirea locuințelor. Industria și sectorul serviciilor contribuie cu restul de poluare.

Această situație subliniază complexitatea provocărilor legate de protecția mediului, indicând că măsurile de sancționare sunt parte a unui efort mai amplu, care implică mai multe instituții și tehnici moderne de monitorizare.