Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că plățile pentru programul de legume cultivate în sere și solarii au fost închise și că, în total, fermierii au primit în acest an 271,2 milioane de lei.

El a explicat că programul este unul dintre cele mai importante pentru legumicultură și că banii au fost alocați pentru legumele românești din sere și solarii, fiind cea mai mare sumă acordată în ultimii ani pentru acest sector. Potrivit lui, 16.638 de fermieri primesc sprijin pentru 3.617 hectare de spații protejate, pentru ca aceștia să poată rămâne competitivi și să nu mai depindă de intermediari sau de importuri.

Barbu a mai zis că acest program înseamnă legume românești pe mesele oamenilor, bani care rămân în comunități și mai multă siguranță pentru fermierii care lucrează corect, arătând astfel diferența dintre vorbe și fapte.

„Astăzi am închis plăţile pentru unul dintre cele mai importante programe pentru legumicultură. În 2025 am pus pe masă 271,2 milioane de lei pentru legumele româneşti cultivate în sere şi solarii – cea mai mare sumă din ultimii ani pentru acest sector. 16.638 de fermieri sunt sprijiniţi pentru 3.617 ha de spaţii protejate ca să poată rămâne competitivi şi să nu mai depindă de samsari şi importuri. Asta înseamnă legume româneşti pe masa oamenilor, bani care rămân în comunităţile locale şi mai multă siguranţă pentru fermierii care muncesc corect. Aici se vede diferenţa dintre vorbe şi fapte”, a spus ministrul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii a anunțat că plățile pentru programul din 2025 destinat fermierilor care cultivă legume în sere și solarii au fost finalizate. În total, au fost alocați 271,2 milioane de lei, cea mai mare sumă din ultimii ani pentru acest sector. Banii au ajuns în conturile direcțiilor agricole județene, care vor face plățile către fermieri până pe 30 noiembrie 2025.

În acest an, 16.638 de fermieri primesc sprijin prin HG nr. 325/2025. Programul ajută la susținerea culturilor de legume în spații protejate și contribuie la reducerea dependenței de importuri. Evoluția sprijinului și a suprafețelor cultivate în ultimii ani:

2022: 15.290 fermieri · 68,2 milioane lei · 1.529 ha

2023 – ciclu I: 19.076 fermieri · 94,4 milioane lei · 1.907,6 ha

2023 – ciclu II: 17.319 fermieri · 86,1 milioane lei · 1.731,9 ha

2025: 16.638 fermieri · 271,2 milioane lei · 3.617 ha

Barbu, încă, nu a luat o decizie oficială privind o autorizație de urgență pentru folosirea neonicotinoidelor la tratarea semințelor în primăvara viitoare. El a explicat că Ministerul Agriculturii este în discuții cu Comisia Europeană și justifică situația României privind derogările pentru aceste substanțe.

Barbu a amintit că, atunci când a semnat derogările inițiale, le-a analizat atent și a fost convins că decizia a fost corectă și legală. El a precizat că așteaptă decizia instanței și o va comunica Comisiei Europene.

Barbu a spus că nu se teme de eventuale probleme, chiar dacă există riscul unei proceduri de infringement și pierderii unor subvenții. El a adăugat că dorește dialog cu Comisia Europeană pentru a le explica situația și decizia Curții de Apel Cluj, care anulează suspendarea derogărilor. El a mai precizat că România va deschide un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva deciziei Comisiei Europene, dar speră ca, prin cooperare cu Franța, Italia și Spania, regulamentele să fie modificate, astfel încât derogările să fie permise.