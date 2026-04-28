Plățile APIA aferente cererilor depuse în anul 2025 pot fi autorizate în mod legal după intrarea în vigoare a Ordinului MADR nr. 141/2026, act care modifică Ordinul nr. 42/2026 privind stabilirea cuantumurilor unitare ale plăților directe acordate fermierilor.

Documentul stabilește nivelurile finale ale sprijinului financiar acordat prin intervențiile incluse în Planul strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă. Publicarea în Monitorul Oficial reprezintă etapa procedurală obligatorie pentru ca Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură să poată efectua plăți către beneficiari.

În baza acestui cadru legal, instituția poate procesa atât diferențele de plată pentru schemele unde au fost acordate avansuri, cât și plățile integrale în cazul intervențiilor pentru care cuantumul nu fusese stabilit anterior, informează agrointel.ro.

Noile plăți APIA sunt fundamentate pe cuantumuri unitare stabilite oficial pentru un număr extins de intervenții, care vizează atât sprijinul direct pentru venit, cât și măsurile de bunăstare a animalelor și schemele de sprijin cuplat.

Pentru sprijinul redistributiv complementar pentru venit (PD-02), cuantumul este de 53,5212 euro/hectar, iar pentru sprijinul destinat tinerilor fermieri (PD-03) este stabilit la 46,6676 euro/hectar. Aceste valori sunt relevante pentru fermierii eligibili care au depus cereri în cadrul campaniei 2025.

În sectorul zootehnic, intervențiile pentru bunăstarea vacilor de lapte (PD-07) au cuantumuri diferențiate între 22,13 euro/hectar și 70,24 euro/hectar, în funcție de cerințele asumate, în timp ce pentru tineretul bovin la îngrășat (PD-08) nivelul maxim ajunge la 175,41 euro/hectar.

Pentru culturile agricole, sprijinul cuplat include cuantumuri semnificative, precum 141,98 euro/hectar pentru soia, 95,40 euro/hectar pentru lucernă, 209,70 euro/hectar pentru leguminoase destinate industrializării și 228,60 euro/hectar pentru cânepă.

Plățile APIA includ unele dintre cele mai ridicate cuantumuri pentru sectoare considerate strategice în agricultură, în special pentru culturile cu valoare adăugată mare sau pentru cele destinate procesării.

Pentru orez, cuantumul stabilit este de 552,25 euro/hectar, iar pentru sămânța de cartof sprijinul ajunge la 1.806,30 euro/hectar. De asemenea, culturile de hamei și sfeclă de zahăr beneficiază de 545,05 euro/hectar, respectiv 818,19 euro/hectar.

În sectorul legumicol, sprijinul cuplat pentru legumele cultivate în câmp destinate industrializării este de 1.448,10 euro/hectar, în timp ce pentru cele cultivate în sere și solarii cuantumul urcă la 1.898,10 euro/hectar. Pentru sectorul pomicol, sprijinul pentru fructe este stabilit la 517,05 euro/hectar.

Alte scheme includ 187,52 euro/hectar pentru semințele de plante furajere și 195,22 euro/hectar pentru porumbul destinat silozului, precum și 0,12 euro pentru fiecare familie de viermi de mătase.

Tabel detaliat – Cuantumuri plăți APIA stabilite prin Ordinul nr. 141/2026:

Cod schemă Intervenție / Descriere Cuantum PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS) 53,5212 euro/hectar PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri 46,6676 euro/hectar PD-07 Bunăstarea vacilor de lapte – evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului 70,24 euro/hectar PD-07 Bunăstarea vacilor de lapte – sănătatea ongloanelor 38,46 euro/hectar PD-07 Bunăstarea vacilor de lapte – îmbunătățirea zonei de odihnă 22,13 euro/hectar PD-07 Bunăstarea vacilor de lapte – rații furajere optimizate și reducerea emisiilor 66,64 euro/hectar PD-08 Tineret bovin – creșterea spațiului disponibil (min. +15%) 175,41 euro/hectar PD-08 Tineret bovin – confort sporit în zona de odihnă 18,22 euro/hectar PD-08 Tineret bovin – rații furajere optimizate 55,53 euro/hectar PD-09 Sprijin cuplat – soia 141,98 euro/hectar PD-10 Sprijin cuplat – lucernă 95,40 euro/hectar PD-11 Sprijin cuplat – leguminoase pentru industrializare 209,70 euro/hectar PD-12 Sprijin cuplat – cânepă 228,60 euro/hectar PD-13 Sprijin cuplat – orez 552,25 euro/hectar PD-14 Sprijin cuplat – sămânță de cartof 1.806,30 euro/hectar PD-15 Sprijin cuplat – hamei 545,05 euro/hectar PD-16 Sprijin cuplat – sfeclă de zahăr 818,19 euro/hectar PD-17 Sprijin cuplat – legume în câmp pentru industrializare 1.448,10 euro/hectar PD-18 Sprijin cuplat – legume în sere și solarii 1.898,10 euro/hectar PD-19 Sprijin cuplat – fructe (prune, mere, cireșe etc.) 517,05 euro/hectar PD-20 Sprijin cuplat – semințe plante furajere 187,52 euro/hectar PD-25 Sprijin cuplat – viermi de mătase 0,12 euro/familie PD-26 Sprijin cuplat – porumb pentru siloz 195,22 euro/hectar PD-27 Pășunat extensiv – zona montană (60 zile) 72,75 euro/UVM PD-27 Pășunat extensiv – zona montană (90 zile) 122,42 euro/UVM PD-27 Pășunat extensiv – zona deal 168,66 euro/UVM PD-27 Pășunat extensiv – zona câmpie 135,25 euro/UVM PD-28 Zone neproductive / elemente de peisaj 40,5011 euro/hectar

Plățile APIA trebuie finalizate până la data de 30 iunie 2026, termen stabilit conform regulilor europene aplicabile plăților directe din cadrul Politicii Agricole Comune.

Acest interval oferă cadrul necesar pentru autorizarea și virarea sumelor către beneficiari, în condițiile în care toate cuantumurile au fost oficial aprobate. Respectarea termenului este esențială pentru evitarea penalităților și pentru asigurarea fluxului financiar către sectorul agricol.

Publicarea Ordinului nr. 141/2026 în Monitorul Oficial marchează astfel momentul de la care plățile pot fi efectuate în mod efectiv, în baza unui cadru legal complet.

