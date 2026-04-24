Fermierii români pot accesa bani europeni pentru utilaje, irigații și procesare. Programul face parte din intervenția DR-14 – „Investiții în fermele de mici dimensiuni”, iar proiectul de ghid al solicitantului a fost publicat vineri, urmând să fie analizat în consultare publică, potrivit informațiilor publicate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Perioada de consultare durează 10 zile calendaristice de la data publicării, respectiv din 24.04.2026. Propunerile de îmbunătățire pot fi transmise la adresa de e-mail consultare@afir.ro. După finalizarea acestei etape, AFIR va definitiva ghidul oficial și va lansa apelul de proiecte pe site-ul instituției.

Schema DR-14 are un buget total de 108 milioane de euro. Fermierii eligibili pot primi finanțări nerambursabile de până la 50.000 de euro pentru fiecare proiect. Sprijinul public acoperă maximum 85% din costurile eligibile, iar beneficiarul trebuie să asigure cel puțin 15% din surse proprii, la care se adaugă toate cheltuielile neeligibile.

Intervenția este destinată fermelor mici, cu o dimensiune economică între 4.000 și 11.999 SO. Există praguri adaptate:

între 2.000 și 11.999 SO pentru ferme zootehnice cu rase autohtone și pentru sub-sectoare precum flori, plante aromatice, medicinale și ornamentale;

între 2.300 și 11.999 euro SO pentru exploatații legumicole.

Sunt eligibile mai multe forme de organizare, inclusiv PFA, întreprinderi individuale și familiale, SNC, SCS, SA, SCA, SRL și societăți comerciale cu capital privat. Acestea trebuie să fie înregistrate în România, să desfășoare activitate economică în nume propriu și să asigure surse financiare stabile pe toată durata proiectului.

Verificarea calității de fermier se face prin baza de date IACS – APIA, inclusiv codul exploatației agricole.

Sunt eligibile investiții precum construirea, modernizarea sau amenajarea clădirilor agricole, facilități pentru gestionarea gunoiului de grajd, achiziția de utilaje și echipamente noi, înființarea sau reconversia plantațiilor pomicole, accesul la utilități și implementarea de soluții digitale pentru agricultură de precizie.

De asemenea, sunt incluse investiții pentru irigații și stocarea apei (ca parte secundară a proiectului), echipamente pentru energie regenerabilă utilizată exclusiv pentru consum propriu, precum și obținerea de fertilizanți organici din biomasă, tot pentru consum propriu.

Sunt eligibile și investițiile în unități de procesare, depozitare, condiționare, comercializare și marketing la nivel de fermă.

În zona de comercializare sunt incluse magazinele la poarta fermei, rulote și autorulote, autoizoterme și automate de vânzare pentru produse alimentare, toate destinate exclusiv produselor proprii.

Pentru marketing sunt eligibile investiții în limita a 5% din valoarea proiectului, cum ar fi:

site-uri de promovare și vânzare;

crearea etichetelor și înregistrarea mărcilor;

dezvoltarea brandului produselor, inclusiv costurile de înregistrare.

Finanțarea acoperă și tehnologii precum know-how, patente și licențe, software necesar implementării proiectului, precum și alte soluții digitale incluse în documentația tehnico-economică.

Sunt eligibile cheltuieli generale precum onorarii pentru arhitecți, ingineri, consultanți, studii de fezabilitate, obținerea avizelor și autorizațiilor, dar și consiliere privind durabilitatea economică și de mediu.

Cheltuielile de consultanță pentru managementul proiectului și pentru întocmirea dosarului de finanțare pot fi decontate, în anumite condiții, inclusiv integral la prima tranșă de plată dacă sunt evidențiate separat sau prevăzute într-un contract distinct.

Aceste costuri trebuie să respecte plafoane: maximum 10% din cheltuielile eligibile pentru proiectele cu construcții-montaj și maximum 3% pentru proiectele de achiziții simple.

De asemenea, pot fi decontate la prima tranșă și cheltuieli pentru pregătirea documentației, studii de teren, proiectare, organizarea procedurilor de achiziții, studii de piață și obținerea avizelor necesare pentru contractarea finanțării.