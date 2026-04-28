Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a explicat că instituția pe care o conduce s-a concentrat în ultimele zile pe finalizarea actelor normative necesare pentru plata subvențiilor, în ciuda contextului politic instabil.

„Ştim cu toţii care este situaţia pe scena politică.. Faţă de săptămâna trecută când am fost desemnat de domnul prim-ministru să preiau interimar conducerea ministerului, lucrurile s-au mai schimbat. Ieri a apărut decretul de numire. Tot ieri, pe scena politică a avut loc acel anunţ cu privire la prezentarea unei moţiuni de cenzură.”

Oficialul a subliniat că această situație a impus o accelerare a proceselor interne din minister.

Cele cinci priorități: legume, fructe, cartofi, usturoi și spații protejate

Ministrul a detaliat principalele domenii vizate de aceste acte normative, considerate esențiale pentru plata subvențiilor.

„Vorbim aici, în primul rând, de actele normative pentru legume, fructe, pentru spaţii protejate, pentru cartofi, pentru usturoi şi ameliorarea. Sunt cele cinci priorităţi care, astăzi, sunt în circuitul de avizare şi de aprobare.”

Potrivit acestuia, termenul pentru adoptarea acestor măsuri este foarte scurt.

„Probabil mâine o să avem şedinţa de Guvern, dacă nu, cel târziu joi.”

Ministrul a insistat asupra urgenței efectuării plăților către fermieri, subliniind rolul instituțiilor implicate.

„Cel mai important lucru acum este ca APIA, AFIR-ul, sprijinite de Ministerul de Finanţe să autorizeze plăţile şi să facă plăţi efective, astfel încât subvenţiile să ajungă în contul fermierilor.”

În contextul calendarului agricol, întârzierile nu mai sunt acceptabile, a avertizat acesta.

„Suntem deja la sfârşitul lunii aprilie, începe luna mai, după mini-vacanţă, deci săptămâna viitoare trebuie să meargă cu viteză maximă plăţile, astfel încât subvenţiile să ajungă la fermieri.”

Prioritățile și problemele din agricultură

Domeniu Situație actuală Măsuri / acțiuni Legume și fructe Acte normative în avizare Subvenții în curs de aprobare Spații protejate Prioritate majoră Sprijin pentru producători Cartofi Sector vulnerabil Posibile ajustări de sprijin Usturoi Inclus în priorități Scheme dedicate Zootehnie Probleme la sprijinul cuplat Discuții cu asociațiile Carne de porc Presiune din piață + pestă porcină Măsuri analizate Lapte Dezechilibre de piață Analiză în curs Subvenții APIA Întârzieri Accelerare urgentă

În paralel cu plata subvențiilor, ministerul gestionează și dificultăți structurale din sectorul zootehnic.

„Am avut ieri, sâmbătă şi săptămâna trecută discuţii pe aceste teme. Este foarte clar că, dincolo de problema pestei porcine, avem o provocare în ceea ce priveşte mecanismele de piaţă, modalitatea în care sunt introduse pe piaţa din România cantităţi semnificative de carne de porc, de exemplu.”

Ministrul a explicat că situația necesită o reevaluare a modului în care produsele ajung pe piață.

„Aici ar trebui să rediscutăm condiţiile şi modul în care se verifică aceste introduceri pe piaţă. Nu sunt importuri, că ele vin de pe piaţă comunitară.”

În acest sens, au fost deja inițiate discuții cu instituțiile relevante.

„Am avut o întâlnire, ieri, cu preşedintele ANSVSA. Astăzi am avut o discuţie şi cu vicepreşedintele şi vom propune împreună soluţii pentru a proteja producătorii autohtoni români.”

Oficialul a atras atenția și asupra rolului autorităților în combaterea pestei porcine.

„Fermierii din România trebuie să fie ajutaţi de autorităţi şi pe partea pestei porcine, unde ANSVSA trebuie să fie mult mai activ şi mult mai eficient, altfel acest fenomen nu va fi potolit niciodată în România.”

De asemenea, este necesară implicarea altor instituții.

„Avem nevoie şi de ajutorul Ministerului Mediului, prin asociaţiile de vânătoare, astfel încât în cazul mistreţului pesta porcină, riscul răspândirii să fie redusă la maxim.”

Un alt subiect sensibil rămâne modul de acordare a subvențiilor pentru sectoarele productive.

„Astăzi, mă voi întâlni şi cu Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România, iar în zilele următoare, azi mâine, voi mai avea întâlniri şi cu alte asociaţii, astfel încât să vedem care este situaţia pe fiecare sector în parte şi în paralel cu soluţionarea crizei politice ne aplicăm şi asupra problemelor din sector.”

Ministrul a criticat distribuirea actuală a fondurilor.

„Sprijinul cuplat pentru sectorul zootehnic şi pentru celelalte sectoare este în continuare o temă destul de spinoasă. Nu sunt fericit văzând că pârloaga primeşte mulţi bani şi sectoare importante, cum este producţia de cartofi sau sfecla de zahăr, rămân fără subvenţii.”

Situația este considerată greu de justificat.

„Este aproape inadmisibil ca sectoare productive, importante pentru economia naţională să rămână în urmă în detrimentul unor sectoare care sunt neproductive, pârloaga de exemplu.”

Calendar estimativ pentru plata subvențiilor

Etapă Termen estimat Avizare acte normative Final aprilie Ședință de Guvern imediat / max. joi Autorizare plăți început mai Plăți efective săptămâna viitoare

Presiune pe sistemul agricol

Datele arată o presiune majoră pe autorități pentru a accelera plățile și pentru a corecta dezechilibrele din sistem. Întârzierile afectează direct fermierii, iar problemele din zootehnie și din piața produselor agricole indică nevoia unor reforme mai profunde.

Ministerul Agriculturii încearcă să deblocheze rapid plățile către fermieri, însă sectorul rămâne vulnerabil. Într-un context politic instabil, presiunea pe autorități crește, iar fermierii așteaptă soluții rapide și eficiente.