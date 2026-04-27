Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început în această perioadă autorizarea la plată a sprijinului cuplat vegetal pentru campania de cerere 2025. Măsura vizează fermierii care au accesat schemele dedicate culturilor considerate strategice pentru producția agricolă națională.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, plățile sunt procesate în etape, în funcție de verificările administrative și de condițiile specifice fiecărei scheme de sprijin.

Sprijinul cuplat vegetal este o formă de plată directă finanțată din fonduri europene, destinată fermierilor care cultivă anumite specii agricole cu importanță economică ridicată sau cu deficit de producție pe piața internă.

Aceste subvenții sunt acordate doar fermierilor eligibili care respectă condițiile impuse prin schema APIA și legislația europeană aferentă Politicii Agricole Comune.

Cod PD Cultură Cuantum (€/ha) PD-09 Soia 141,9800 PD-10 Lucernă 95,4000 PD-11 Leguminoase pentru industrializare (mazăre, fasole boabe, fasole păstăi) 209,7000 PD-12 Cânepă 228,6000 PD-13 Orez 552,2500 PD-14 Sămânță de cartof 1.806,3000 PD-15 Hamei 545,0500 PD-16 Sfeclă de zahăr 818,1900 PD-17 Legume în câmp pentru industrializare 1.448,1000 PD-18 Legume în sere și solarii 1.898,1000 PD-19 Fructe 517,0500 PD-20 Semințe pentru plante furajere 187,5200 PD-26 Porumb pentru siloz 195,2200

Aceste subvenții APIA contribuie direct la stabilitatea financiară a exploatațiilor agricole și sprijină culturile cu valoare adăugată ridicată. În special, sectoarele legumicol, semințe și culturi tehnice beneficiază de cuantumuri mai mari, reflectând costurile ridicate de producție.

Plățile sunt efectuate gradual, în funcție de finalizarea controalelor și validarea dosarelor depuse de fermieri.

Sprijinul se acordă pe suprafață (hectar), însă nu este o plată automată. Fermierii trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte privind producția, evidențele agricole și valorificarea culturilor.

Sprijinul cuplat vegetal reprezintă o schemă de plată directă acordată din fonduri europene, destinată fermierilor activi care cultivă plante specifice. Spre deosebire de alte forme de subvenții, acest sprijin este „cuplat” de producție, ceea ce înseamnă că plata este condiționată de realizarea și valorificarea efectivă a producției agricole.

În practică, fermierii trebuie să demonstreze că au obținut o producție minimă și că aceasta a fost vândută sau utilizată conform regulilor stabilite.

Pentru a putea beneficia de sprijinul cuplat în sectorul vegetal, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

să fie fermieri activi în sensul definiției APIA;

să fie eligibili pentru Sprijinul de Bază pentru Venit în Scopul Sustenabilității (BISS);

să utilizeze o suprafață agricolă înregistrată în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS);

parcela pentru care se solicită sprijin trebuie să aibă o dimensiune minimă de 0,3 ha;

să poată prezenta documente justificative privind valorificarea producției (de exemplu contracte, facturi sau alte dovezi acceptate de APIA).

Fermierii nu primesc plata doar pentru deținerea terenului, ci trebuie să demonstreze:

realizarea unei producții minime stabilite pentru fiecare cultură;

comercializarea sau utilizarea producției în condiții legale;

existența documentelor care confirmă trasabilitatea producției.

Această condiție are rolul de a menține competitivitatea sectorului agricol și de a evita declararea fictivă a suprafețelor sau producțiilor.

Sprijinul cuplat vegetal are un rol strategic în Politica Agricolă Comună, fiind orientat către sectoarele care necesită susținere suplimentară pentru menținerea producției și a securității alimentare.

Prin această schemă, APIA urmărește: