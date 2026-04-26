Statul vine în sprijinul fermierilor români prin noi programe de finanțare dedicate culturilor de cartofi și usturoi. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică două scheme de tip „ajutor de minimis”, concepute pentru a stimula producția locală și pentru a ajuta agricultorii să facă față costurilor tot mai ridicate din sectorul agricol.

Sprijinul financiar anunțat este deosebit de avantajos pentru cultivatorii de usturoi, considerată una dintre cele mai bine susținute culturi din acest program. Fermierii pot primi până la 3.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat, însă finanțarea este limitată la maximum 6 hectare pentru fiecare beneficiar. În cazul cartofilor de consum, ajutorul este mai redus, de 200 de euro pe hectar, dar rămâne important având în vedere că este o cultură foarte răspândită în România. Plata se acordă o singură dată, în funcție de suprafața eligibilă, iar fondurile trebuie să ajungă la fermieri cel târziu până la sfârșitul anului 2026.

Pentru a beneficia de sprijinul destinat culturii de usturoi, agricultorii trebuie să îndeplinească anumite condiții. Este necesară o suprafață minimă cultivată de 3.000 de metri pătrați, iar producția trebuie să atingă cel puțin 3,5 tone la hectar. Cultura trebuie să fie suficient de densă, cu minimum 30 de plante pe metru pătrat, și să respecte limitele privind reziduurile de pesticide.

În ceea ce privește cartofii de consum, cerințele sunt mai simple, dar rămân esențiale pentru eligibilitate. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare și să obțină o producție de minimum 6 tone la hectar. În plus, recolta trebuie destinată comercializării, nu doar consumului propriu, pentru a putea intra în programul de sprijin financiar.

Programele de sprijin sunt destinate unui spectru larg de producători agricoli, fiind accesibile atât persoanelor fizice care dețin un atestat de producător valabil până la finalul anului 2026, cât și persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau familiale. Pot aplica și firmele sau alte persoane juridice care desfășoară activități în domeniul agricol, indiferent de forma lor de organizare.

Pentru a putea beneficia de finanțare, fermierii trebuie să întocmească un dosar care să includă documente precum actul de identitate, atestatul de producător, actele de înregistrare în cazul firmelor și dovada existenței unui cont bancar activ. Ulterior, este necesară și prezentarea unor documente justificative care să ateste producția realizată. Sprijinul financiar se acordă în limita schemei de minimis, ceea ce înseamnă că un beneficiar nu poate depăși plafonul de 50.000 de euro cumulat pe o perioadă de trei ani.

Procedura de accesare este relativ simplă, însă presupune respectarea unor termene stricte. Fermierii trebuie să depună cererea la direcția agricolă județeană în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a programelor. Înainte de acest pas, este obligatorie notificarea autorităților cu privire la suprafața cultivată și existența culturii, precum și înregistrarea în registrul agricol al primăriei. După depunerea documentației, beneficiarii vor trebui să facă dovada producției obținute.

Producția realizată poate fi valorificată prin mai multe canale, inclusiv cooperative agricole, piețe, târguri, rețele de retail sau industria de procesare. În contextul costurilor ridicate din agricultură, aceste programe sunt considerate un sprijin important pentru fermieri și pot reprezenta o oportunitate reală de dezvoltare, mai ales pentru cei care investesc în cultura de usturoi.