Escrocheria „cu like-uri”, o fraudă online în plină expansiune
Escrocheria online care te lasă fără bani în buzunar. În ultimii ani, a apărut o schemă de fraudă digitală cunoscută sub numele de „escrocheria cu like-uri”, răspândită pe platforme precum Facebook și Instagram. Această metodă de înșelăciune se bazează pe promisiuni de câștiguri rapide în schimbul unor activități aparent simple, precum aprecierea unor postări sau videoclipuri.
În realitate, este un mecanism complex de fraudă financiară, conceput pentru a exploata încrederea utilizatorilor și lipsa de experiență în zona joburilor online.
Cum funcționează schema de fraudă?
|Etapă
|Descriere
|Ce fac escrocii
|Semnale de alarmă
|1. Contactul inițial prin social media
|Victimele sunt abordate prin reclame sau mesaje directe cu oferte de „job online ușor”, fără experiență necesară.
|Promit câștiguri rapide pentru sarcini simple (like-uri, vizualizări, follow).
|Oferte nesolicitate, promisiuni nerealiste de bani rapizi, joburi „prea simple”.
|2. Construirea încrederii
|Conversația se mută pe aplicații de mesagerie, unde relația devine mai „personalizată”.
|Pot trimite sume mici de bani pentru a simula legitimitatea jobului.
|Plăți inițiale mici care creează încredere artificială.
|3. Introducerea „investițiilor”
|Victima este convinsă să facă plăți sub diverse pretexte legate de activarea contului sau creșterea veniturilor.
|Cer bani pentru „upgrade cont”, „investiții în crypto” sau „taxe de procesare”.
|Solicitări de plată pentru a continua activitatea sau pentru acces la profituri.
|4. Escaladarea pierderilor
|Sumele cerute cresc semnificativ, ajungând la pierderi mari.
|Invocă „erori tehnice” sau „blocaje de sistem” și cer plăți suplimentare pentru recuperarea banilor.
|Presiune pentru noi transferuri, promisiuni că „ultima plată” va debloca tot profitul.
Această fraudă este eficientă deoarece exploatează trei factori psihologici:
- încrederea inițială creată prin câștiguri mici
- presiunea de a nu pierde „profiturile promise”
- lipsa de informare privind investițiile online și joburile false
În multe situații, victimele continuă să plătească în speranța recuperării banilor deja pierduți, ceea ce amplifică prejudiciul financiar.
Consecințele acestei escrocherii sunt semnificative:
- pierderi financiare care pot ajunge la mii de euro
- expunere la riscuri suplimentare în mediul digital
- posibilă implicare involuntară în fluxuri financiare suspecte
Cum te protejezi de fraudă?
|Domeniu
|Recomandare
|Explicație
|Verificare și prudență
|Evită ofertele de muncă primite fără solicitare prealabilă
|Multe fraude încep cu joburi false trimise aleatoriu prin social media sau mesagerie.
|Verificare și prudență
|Verifică întotdeauna compania și identitatea persoanei de contact
|O firmă reală poate fi confirmată prin site oficial, date fiscale sau recenzii externe.
|Reguli financiare stricte
|Nu trimite bani pentru a „obține” un loc de muncă
|Joburile legitime nu cer taxe de angajare sau plăți inițiale.
|Reguli financiare stricte
|Nu investi în platforme sau sisteme necunoscute din mesaje private
|Investițiile reale nu sunt promovate agresiv prin mesaje nesolicitate.
|Securitate digitală
|Nu accesa linkuri suspecte
|Linkurile pot duce la site-uri false sau pot instala programe malițioase.
|Securitate digitală
|Nu oferi date personale sau bancare în conversații informale
|Datele pot fi folosite pentru fraudă sau furt de identitate.
|Securitate digitală
|Fii atent la promisiunile de câștig rapid și garantat
|Acestea sunt un indicator clasic de schemă frauduloasă.
