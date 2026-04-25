Escrocheria online care te lasă fără bani în buzunar. În ultimii ani, a apărut o schemă de fraudă digitală cunoscută sub numele de „escrocheria cu like-uri”, răspândită pe platforme precum Facebook și Instagram. Această metodă de înșelăciune se bazează pe promisiuni de câștiguri rapide în schimbul unor activități aparent simple, precum aprecierea unor postări sau videoclipuri.

În realitate, este un mecanism complex de fraudă financiară, conceput pentru a exploata încrederea utilizatorilor și lipsa de experiență în zona joburilor online.

Etapă Descriere Ce fac escrocii Semnale de alarmă 1. Contactul inițial prin social media Victimele sunt abordate prin reclame sau mesaje directe cu oferte de „job online ușor”, fără experiență necesară. Promit câștiguri rapide pentru sarcini simple (like-uri, vizualizări, follow). Oferte nesolicitate, promisiuni nerealiste de bani rapizi, joburi „prea simple”. 2. Construirea încrederii Conversația se mută pe aplicații de mesagerie, unde relația devine mai „personalizată”. Pot trimite sume mici de bani pentru a simula legitimitatea jobului. Plăți inițiale mici care creează încredere artificială. 3. Introducerea „investițiilor” Victima este convinsă să facă plăți sub diverse pretexte legate de activarea contului sau creșterea veniturilor. Cer bani pentru „upgrade cont”, „investiții în crypto” sau „taxe de procesare”. Solicitări de plată pentru a continua activitatea sau pentru acces la profituri. 4. Escaladarea pierderilor Sumele cerute cresc semnificativ, ajungând la pierderi mari. Invocă „erori tehnice” sau „blocaje de sistem” și cer plăți suplimentare pentru recuperarea banilor. Presiune pentru noi transferuri, promisiuni că „ultima plată” va debloca tot profitul.

Această fraudă este eficientă deoarece exploatează trei factori psihologici:

încrederea inițială creată prin câștiguri mici

presiunea de a nu pierde „profiturile promise”

lipsa de informare privind investițiile online și joburile false

În multe situații, victimele continuă să plătească în speranța recuperării banilor deja pierduți, ceea ce amplifică prejudiciul financiar.

Consecințele acestei escrocherii sunt semnificative:

pierderi financiare care pot ajunge la mii de euro

expunere la riscuri suplimentare în mediul digital

posibilă implicare involuntară în fluxuri financiare suspecte