Într-o perioadă marcată de schimbări profunde în industria auto globală, Nissan a ales un moment decisiv pentru a-și prezenta noua viziune strategică pe termen lung.

Aflat în plin proces de restructurare, constructorul japonez nu doar că își ajustează operațiunile curente, dar trasează o foaie de parcurs ambițioasă care vizează transformarea modelului său industrial și revitalizarea segmentului premium prin intermediul mărcii Infiniti.

Sub conceptul „mobility intelligence for everyday life” (inteligența mobilității în serviciul cotidianului), Nissan își propune să devină un jucător mai agil, mai eficient și mai orientat către nevoile reale ale utilizatorilor.

Centrul acestei noi strategii este o reorganizare radicală a modului în care vehiculele sunt concepute și fabricate. Nissan trece la un model industrial axat pe arhitectură comună, bazat pe platforme software și de vehicule partajate, precum și pe grupuri motopropulsoare identice pentru mai multe modele.

Această abordare are un scop clar: reducerea costurilor de producție și accelerarea timpului de lansare pe piață a noilor produse, scrie L’argus. Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, capacitatea de a aduce un vehicul de la stadiul de concept la cel de producție de serie într-un timp record este un avantaj competitiv esențial.

În cadrul acestui eveniment, conducerea companiei a subliniat importanța de a pune clientul în centrul tuturor inovațiilor viitoare.

„A venit momentul să prezentăm viziunea pe termen lung a Nissan, care depășește planul Re:Nissan și trasează o cale clară pentru viitor. Această viziune definește direcția în care se îndreaptă Nissan, având experiența clientului ca prioritate absolută. Prin dezvoltarea mobilității inteligente, vom oferi produse și tehnologii mai sigure, mai intuitive și mai accesibile, oferind o valoare excepțională și o experiență globală mai bogată”, a declarat Ivan Espinosa, CEO-ul mărcii japoneze.

Restructurarea nu vine însă fără sacrificii. Planul „Re:Nissan” include măsuri dure pentru a atinge o structură de costuri competitivă, inclusiv eliminarea a 20.000 de locuri de muncă la nivel global și închiderea a 17 fabrici.

Această raționalizare se reflectă și în gama de produse, care va fi redusă de la 56 la 45 de modele, eliminându-se acele variante care înregistrau performanțe comerciale slabe. Totuși, Nissan promite o diversificare a motorizărilor pentru produsele rămase, punând un accent major pe electrificare.

Pe lângă optimizarea gamei de bază, Nissan pariază pe o revenire spectaculoasă a mărcii sale premium, Infiniti. Această divizie va beneficia de o reîmprospătare a modelelor actuale, dar și de lansarea unor vehicule complet noi, menite să concureze pe segmentele de lux.

Un punct central al acestei relansări este noul SUV QX65, programat pentru lansare în primăvara aceasta. De asemenea, a dezvăluit patru vehicule noi. X-Trail e-Power (hibrid), pentru care se deschid comenzile în această lună, Juke 100% electric, care va fi lansat în primăvara anului 2027, Xterra (Statele Unite) și Skyline (Japonia).

În ceea ce privește prezența geografică, Nissan își va concentra resursele pe piețele sale pilon, cum ar fi Japonia, Statele Unite, China, Mexic și Orientul Mijlociu.

Deși Europa, India și Africa rămân pe hartă, atenția principală va fi îndreptată către regiunile unde marca deține o cotă de piață solidă și un potențial de creștere ridicat. În ciuda unei scăderi de 4,4% a vânzărilor globale, care au ajuns la 3,2 milioane de unități, Nissan rămâne încrezător că inovația tehnologică va inversa această tendință.

În încheierea prezentării sale, Ivan Espinosa a punctat importanța adaptabilității în fața noilor provocări tehnologice.

„Pe măsură ce ne continuăm redresarea, este esențial ca Nissan să demonstreze angajamentul său neclintit față de client, profitând de oportunitățile oferite de tehnologiile de inteligență artificială, dezvoltând electrificarea și integrând inovația în vehiculele noastre, pentru a asigura o creștere durabilă pe piață”, a spus Espinosa.

Detaliile suplimentare privind progresul acestui plan amplu vor fi dezvăluite în luna mai, odată cu publicarea rezultatelor anuale ale companiei.