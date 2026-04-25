Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a scris pe Facebook că există o campanie organizată de dezinformare, pe care o pune pe seama partidului politic AUR. Ea a explicat că în această campanie i se atribuie pe nedrept intenția de a interzice pășunatul și activitățile tradiționale pe pășunile din România. Ea a mai spus că, de câteva zile, mai multe persoane apropiate de AUR ar fi fost mobilizate să posteze mesaje false despre ea, susținând că ar vrea să oprească aceste activități.

Buzoianu a adăugat că sute de conturi au distribuit în mod coordonat imagini modificate cu ajutorul inteligenței artificiale și au promovat ideea falsă că zonele prioritare pentru biodiversitate ar afecta fermierii români. Ea a respins aceste acuzații și a explicat că activitățile tradiționale, precum pășunatul sau cositul, nu vor fi interzise. Mai mult, a spus că a introdus în lege reguli clare care protejează aceste activități.

Concret, Buzoianu a precizat că în zonele speciale pentru biodiversitate, unde există management activ, sunt permise în mod explicit pășunatul, cositul și alte activități tradiționale. Ea a mai afirmat că această campanie ar avea ca scop să-i afecteze imaginea și să submineze reformele făcute la minister.

Ea i-a sfătuit pe cetățeni să fie atenți la astfel de situații și a explicat că, atunci când multe conturi postează același mesaj într-un timp scurt, este posibil să fie vorba despre o campanie coordonată.

„Haideți să mai dărâmăm un fake news marca AUR.

De câteva zile e ordin pe unitate la AUR (și nu numai) să se facă postări cu mine cu informații false prin care zic că aș interzice eu pășunatul și activitățile tradiționale pe pășunile României.

Sute de conturi au postat coordonat zilele acestea poze modificate cu mine cu AI și au împins acest delir că zonele prioritare pentru biodiversitate vor însemna o opreliște pentru fermierii români.

Mi-e mie rușine de nerușinea lor. Dar aici nu mai vorbim de obraz sau de bun simț. Ci de campanii coordonate cu minciuni, lansate doar, doar poate să păteze credibilitatea unui om care deranjează mult prin reformele pe care le-am făcut.

Pe scurt, nu doar că în zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite activitățile tradiționale, pășunatul sau cositul, dar am și introdus expres în lege definirea zonelor cu management activ unde am trecut negru pe alb că se vor putea desfășura aceste activități.

Articolul 40^6 din Ordonanța de Urgență nr. 25/2026 spune clar: În zonele prioritare pentru biodiversitate cu regim de management activ sunt permise activități de pășunat, cosit și activități tradiționale desfășurate pe acele pășuni și pajiști. Informația e la un click distanță pentru oricine vrea. Mă întreb uneori cum cred cei care lansează astfel de fake news-uri că românii nu pot citi singuri informația aflată la dispoziția lor.

Mesajul e simplu. Când vedeți campanii de denigrare pe social media, cu sute de conturi care încep să scrie același lucru într-o zi- două, să știți că e foarte posibil să fie campanie coordonată comandată de niște grupuri de interese.

Eu nu am o mașină de campanie. Dar vă am pe voi. Haideți să ducem împreună informația corectă să fie auzită, nu îngropată de minciunile unor oameni deranjați tare de reformele de la minister.”, a scris Buzoianu.

Începând cu 25 aprilie 2026, interdicția sezonieră generală privind pășunatul oilor a fost ridicată, conform calendarului prevăzut de legislația vânătorii și modificărilor recente aduse Legii Pajiștilor. Astfel, perioada de restricție stabilită prin Legea nr. 407/2006, care interzicea pășunatul între 6 decembrie și 24 aprilie, a expirat.

Cu toate acestea, în zonele montane, momentul efectiv al urcării animalelor la pășunat nu este uniform. Acesta depinde de regulile locale și de condițiile meteo, iar în multe cazuri autoritățile locale stabilesc începerea pășunatului abia după 1 sau 10 mai, pentru a permite refacerea vegetației.

Modificările legislative recente, intrate în vigoare la finalul anului 2025, aduc mai multă flexibilitate. Pășunatul poate fi permis pe tot parcursul anului dacă fermierul este proprietarul terenului sau are un acord scris, înregistrat la primărie. Termenul pentru realizarea amenajamentelor pastorale a fost prelungit până la 1 ianuarie 2028, ceea ce permite în continuare accesarea subvențiilor APIA chiar și fără aceste planuri finalizate. Începând cu 2026, subvențiile pentru pajiști sunt acordate doar fermierilor care dețin efectiv animale.

Există însă și restricții importante. Pășunatul în fondul forestier rămâne, în general, interzis, fiind permis doar în situații speciale și cu aprobări, de exemplu în păduri mai mature. În zonele prioritare pentru biodiversitate, pășunatul și alte activități tradiționale sunt permise, dar pot fi supuse unor reguli de protecție a mediului.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni. Pășunatul fără autorizație sau utilizarea pajiștilor în afara perioadelor stabilite prin contracte este considerată contravenție și poate fi amendată.

Legea nr. 62/2018 impune una dintre cele mai stricte obligații legate de cosirea vegetației, vizând combaterea ambroziei, o plantă invazivă periculoasă pentru sănătate. Responsabilitatea revine tuturor proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, indiferent dacă acestea sunt în intravilan sau extravilan, dar și administratorilor de drumuri, căi ferate și cursuri de apă. Cosirea trebuie realizată periodic, astfel încât planta să nu ajungă la înflorire, etapă care apare de regulă în lunile iulie–august. Dacă obligațiile nu sunt respectate după primirea unui avertisment din partea autorităților, se pot aplica amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice și până la 20.000 de lei pentru firme.

Pentru fermierii care beneficiază de subvenții agricole, cositul reprezintă și o condiție de eligibilitate stabilită prin regulile APIA, în cadrul Politicii Agricole Comune 2023–2027 și reglementată prin Ordinul MADR nr. 44/2026. Aceștia trebuie să mențină terenurile într-o stare minimă de întreținere, prin cosit sau pășunat, pentru a preveni degradarea sau împădurirea necontrolată. În același timp, anumite scheme de sprijin, cum sunt cele pentru pajiști cu valoare naturală ridicată, impun restricții privind momentul cositului. De exemplu, cosirea este interzisă înainte de 1 sau 15 iulie, pentru a proteja biodiversitatea, în special perioada de cuibărire a păsărilor. În unele zone protejate sunt recomandate metode de cosit mai blânde, cum ar fi utilizarea uneltelor manuale sau a utilajelor ușoare, precum și o tehnică de lucru dinspre centrul parcelei către margini, pentru a permite animalelor să se retragă în siguranță.

La nivel local, consiliile locale stabilesc reguli privind întreținerea terenurilor și a spațiilor din intravilan, prin hotărâri dedicate gospodăririi localităților. Proprietarii au obligația să își îngrijească curțile, să cosească iarba și să îndepărteze vegetația uscată din jurul locuințelor, atât pentru a preveni incendiile, cât și pentru a menține un aspect îngrijit al zonei. În cazul nerespectării acestor reguli, Poliția Locală poate aplica amenzi, mai ales dacă iarba depășește limitele stabilite prin regulament, de obicei între 15 și 20 de centimetri.