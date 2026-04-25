Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă, 25 aprilie 2026, că se pregătesc restricții privind comerțul cu mașini second hand. Buzoianu a spus că, într-o ordonanță de urgență pe care o va propune, se va introduce o regulă prin care o persoană fizică nu va putea aduce și înmatricula mai mult de două mașini second-hand din alte țări. Scopul acestei măsuri este să reducă comerțul ilegal cu mașini.

Buzoianu a explicat la TVR Info că inițial s-a discutat despre limita de două mașini pe an, pentru că o astfel de cantitate nu ar permite desfășurarea unei activități comerciale serioase „de samsar”. Totodată, s-a ținut cont de faptul că o familie ar putea avea nevoie de cel mult una sau două mașini într-un an. Ea a menționat că unele propuneri merg chiar spre limitarea la o singură mașină, dar subiectul este încă în dezbatere.

Buzoianu a spus și că există discuții cu firmele care fac comerț legal cu mașini second-hand, pentru a nu îngreuna excesiv activitatea acestora. Ea a subliniat că legea trebuie să evite birocrația în exces, ca să nu afecteze piața legală.

„Noi am propus două (autovehicule second hand – n.r.), în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi iau două maşini într-un an. Înţeleg că propunerea este să fie o maşină. Pe partea cealaltă, să ştiţi că sunt foarte mulţi care ziceau de ce să fie limitat dreptul… Bun, să fie limitat dreptul unei persoane fizice de a aduce 50 de maşini ca să le folosească în scop personal. Era foarte clar că acolo, de fapt, era o activitate ilegală. Momentan formula este de două maşini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi nişte modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiţi din second hand, care ne-au atras atenţia că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunţăm la o piaţă legitimă, cea de second hand. Şi vom mai avea nişte îmbunătăţiri şi pe zona asta economică", a punctat Buzoianu.

Întrebată despre posibilitatea ca unele persoane să ocolească legea folosind numele rudelor sau al prietenilor, ea a răspuns că autoritățile sunt conștiente de astfel de încercări și vor lua măsuri pentru a le preveni. A mai adăugat că scopul este reducerea evaziunii fiscale, deoarece aceste practici afectează atât economia, cât și mediul, inclusiv calitatea aerului.

„Eu am toată încrederea în creativitatea infractorilor din România, credeţi-mă, în ultimele nouă luni de zile am văzut foarte multe lucruri, dar credeţi-ne, şi noi suntem cu o energie foarte ridicată pentru a opri această creativitate şi pentru a costa această creativitate. Pentru că, la final, dacă nu îi costă pe ei, ne costă pe noi toţi, în aerul pe care îl expirăm”, a răspuns Buzoianu.

Ministerul Mediului a transmis Ministerului Finanțelor propuneri de buget pentru mai multe programe, inclusiv „Rabla” și un nou proiect legat de baterii pentru stocarea energiei verzi. Buzoianu așteaptă răspunsul și poziția Ministerului Finanțelor cu privire la aceste alocări.

Ea a explicat că este vorba despre un proiect de buget care include finanțarea propusă de Ministerul Mediului, atât pentru programul „Rabla”, cât și pentru proiectul privind bateriile de stocare a energiei, nu pentru panouri fotovoltaice. Ministrul a spus că urmează să se vadă ce sume vor fi aprobate, astfel încât programele să poată fi demarate, considerându-le importante.

Buzoianu a precizat că echipele tehnice ale ministerului sunt pregătite să discute în orice moment cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Propunerile sunt legate și de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) și includ proiecte deja începute.

Ea a adăugat că speră ca aprobarea bugetului să nu mai întârzie, deoarece unele proiecte, inclusiv cele preluate din PNRR, sunt deja în desfășurare, dar nu au mai primit finanțare de câteva luni. Fără buget aprobat, aceste investiții nu pot fi finalizate.