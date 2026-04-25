Ministerul Mediului a trimis către Ministerul Finanțelor niște propuneri de buget pentru programe precum Rabla și pentru proiecte de baterii de stocare a energiei verzi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, așteaptă răspunsul și opinia Ministerului Finanțelor despre aceste propuneri.

Ea a explicat la TVR Info faptul că Ministerul a trimis un proiect de buget care include varianta lor de finanțare, bani pentru programul Rabla și pentru un nou proiect din acest an legat de baterii pentru stocarea energiei (nu pentru panouri fotovoltaice). Ea așteaptă să vadă cât bani pot fi aprobați, ca să poată începe aceste programe, pe care le consideră foarte importante.

Buzoianu a precizat că echipele tehnice ale Ministerului Mediului sunt pregătite să discute oricând cu cei de la Finanțe, mai ales că aceste propuneri țin și de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) și includ proiecte deja începute.

Ea speră ca aprobarea bugetului să nu mai dureze mult, pentru că de acesta depind și proiecte mutate din PNRR, unde lucrările sunt deja în desfășurare. Unele șantiere nu au mai primit bani de 6-7 luni, tocmai pentru că bugetul AFM nu a fost aprobat. Aceste proiecte trebuie finanțate pentru a putea fi finalizate.

„Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanţelor, care cuprinde scenariul pe care noi l-am propus şi un proiect pentru ”Rabla” şi banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii, deci nu (panouri – n.r.) fotovoltaice, ci baterii, stocare. Aşteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanţelor, ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanţelor şi să putem începe aceste proiecte, care sunt importante, sunt foarte importante. Noi avem toate echipele tehnice care sunt dispuse să meargă în orice zi să discute şi ne-am arătat disponibilitatea să mergem să avem această discuţie pe bugetul AFM. Eu sper să nu mai dureze foarte mult, nu de alta, dar de bugetul AFM sunt legate inclusiv proiecte mutate de pe PNRR şi care sunt şantiere deschise, atenţie, care de şase luni de zile, şapte luni de zile n-au mai putut să fie plătite pentru că nu puteau să fie plătite până nu era aprobat bugetul AFM, şantiere deschise pe care noi trebuie să le susţinem cu banii necesari, pentru a fi finalizate proiectele. Avem nevoie de aceste proiecte”, a declarat Buzoianu.

Buzoianu a informat că după lansarea aplicației „Inspectorul Balastierelor”, foarte mulți oameni au folosit-o ca să verifice dacă balastierele din zona lor funcționează legal. Ea a explicat faptul că, doar în prima săptămână, au fost aproximativ 30.000 de accesări, iar oamenii au început deja să trimită sesizări și plângeri. Unele dintre acestea au dus la deschiderea unor dosare penale și la trimiterea inspectorilor în control.

Buzoianu a precizat că, în această perioadă, inspectorii de la Apele Române desfășoară controale prioritare pentru a verifica toate balastierele care ar putea depăși zonele aprobate. Potrivit ei, faptul că, folosind imagini din satelit, se poate vedea clar unde firmele aveau voie să extragă balast și unde au extins ilegal activitatea, pe suprafețe mai mari.

Verificările la nivel național au început încă din toamna anului trecut. Dacă înainte se făceau doar 20–50 de controale pe lună, în noiembrie 2025 numărul acestora a crescut la aproximativ 700, a punctat ea.

Ea susține că în acest domeniu există o rețea extinsă de interese („o caracatiță”), în care sunt implicate și persoane cu influență politică. Din verificările făcute, spune ea, aproape toate balastierele mari au legături cu oameni politici, fie la nivel local, fie național. Spune că aceste firme sunt adesea conectate cu persoane aflate în funcții de conducere și că acestea nu doar le protejează, ci sunt chiar direct interesate de afaceri. Din acest motiv, multe balastiere ilegale nu au fost descoperite sau sancționate timp de ani de zile.