BERBEC Ziua de sâmbătă s-ar părea că începe cu emoția dimineții de Moș Nicolae. E posibil ca în ghetuțe să găsești ceva care să te pună în mișcare: un gadget mic, o agendă, ceva care să te motiveze. Poate îți amintești cum, în copilărie, te trezeai înaintea tuturor doar ca să vezi dacă „a venit”. Dacă ai copii în jur, bucuria lor poate redeveni a ta. Un gest de generozitate, în spiritul sfântului, ți-ar putea face ziua mai luminoasă. Seara poate veni cu un plan spontan și plăcut.

TAUR Pentru tine, dimineața de Moș Nicolae poate avea o dulceață aparte, deși în ghetuțe, cel mai probabil ai putea găsi ceva practic: o cremă bună, un obiect util în casă, ceva durabil și frumos. Poate îți amintești cum, copil fiind, întâi verificai „dacă sunt pline” ghetuțele, și abia apoi te bucurai de orice era acolo. O vizită scurtă la cineva drag sau un mic cadou pentru cineva nevoiaș poate pune punctul pe i, în spiritul sfântului ocrotitor.

GEMENI Sâmbătă cel mai probabil te vei trezi înainte de alarmă, din curiozitatea specifică dimineții de Moș Nicolae. Fiind ziua Sfântului Ierarh Nicolae, protectorul copiilor, poți simți un imbold să faci o bucurie cuiva. În ghetuțe ai putea găsi ceva jucăuș: o carte cu glume, o pereche de mănuși colorate, ceva care îți stimulează imaginația. Poate îți amintești cum, în copilărie, îți întrebai colegii „ție ce ți-a adus?”. Dacă ai copii în familie, entuziasmul lor îți poate colora ziua. Poți planifica și o activitate scurtă, veselă, în ton cu tradiția.

RAC Pentru tine, dimineața de Moș Nicolae are mereu ceva familial și protector. În această zi de sâmbătă festivă ai putea găsi în ghetuțe ceva sentimental sau util în casă: o cană pictată, un ornament, un obiect care îți amintește de cineva drag. Poate îți vin în minte diminețile în care te uitai tiptil la ghetuțe, ca să nu trezești pe nimeni. Un mic gest de generozitate, în tradiția sfântului, îți poate completa frumos ziua.

LEU Sâmbătă începe cu un aer festiv, de ziua Sfântului Ierarh Nicolae. În ghetuțe ai putea găsi ceva elegant sau simbolic, poate un accesoriu, poate ceva ce îți pune un zâmbet pe buze. Te poți surprinde amintindu-ți cum, copil fiind, transformai momentul într-o mică ceremonie personală. Un gest spiritual, fie că e vorba despre aprinderea unei lumânări sau despre rostirea unei rugăciuni, îți poate completa ziua într-o notă rafinată.

FECIOARĂ La tine, sâmbăta începe ordonat, de ziua Sfântului Ierarh Nicolae. În ghetuțe ai putea găsi ceva util, perfect ales: un set de pixuri, un carnețel, o cremă, ceva ce chiar vei folosi. Poate îți amintești cum verificai ghetuțele „cu lumina aprinsă”, ca să vezi dacă e totul curat.. Poate faci și tu un gest mic, concret, în spiritul sfântului: o donație, un pachet, o vorbă bună cuiva care are nevoie. Sau un ciomag pe spatele cuiva care o merită? Glumeam!

BALANȚĂ Dimineața de Moș Nicolae îți poate aduce armonie și o bucurie așezată. În ghetuțe ai putea găsi ceva frumos: o lumânare parfumată, un mic accesoriu, un obiect estetic. Poate îți revin amintirile cu serile în care îți pregăteai ghetuțele „să arate impecabil”. Poți marca ziua printr-un gest elegant, un cadou mic, o surpriză pentru cineva apropiat, sau o vizită scurtă la cineva drag.

SCORPION Pentru tine, sâmbăta aceasta s-ar părea că are profunzimea dimineții de Moș Nicolae, dar și greutatea frumoasă a zilei Sfântului Ierarh Nicolae, un sfânt al dreptății și al protecției. În ghetuțe ai putea găsi ceva misterios sau simbolic, poate ceva ce nu te-ai așteptat să primești. Poate îți amintești cum, în copilărie, momentul era și bucurie, și emoție. Un gest discret de ajutorare a cuiva poate da profunzime zilei.

SĂGETĂTOR Sâmbătă, s-ar părea că te poți trezi într-o stare de entuziasm, de ziua Sfântului Ierarh Nicolae. În ghetuțe ai putea găsi ceva care te motivează la mișcare sau aventură: o pereche de șosete haioase, o carte de călătorii, o hartă, un accesoriu sportiv. Poate îți amintești cum, în copilărie, întrebai din ușă „ce a adus?”. Dacă ai copii, energia lor poate fi molipsitoare. Poți marca ziua cu o ieșire scurtă sau o activitate dinamică, în tonul tău natural.

CAPRICORN Pentru tine, dimineața de Moș Nicolae s-ar părea că poate avea un aer simplu și firesc. În ghetuțe ai putea găsi ceva practic și bine ales: o mini-agendă, o pereche de mănuși, ceva util. Poate îți amintești cum, în copilărie, te trezeai devreme „că ai treabă”. Dacă ai făcu cadouri celor dragi, te poate bucura simplitatea bucuriei lor. Un mic moment de reculegere sau un gând bun pentru cineva care are nevoie poate fi tradiția ta personală.

VĂRSĂTOR Sâmbătă poate începe jucăuș, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae. În ghetuțe ai putea găsi ceva neobișnuit: un puzzle, o carte ciudată, dar genială, un obiect creativ. Poate îți amintești cum, în copilărie, transformai totul într-un experiment. Dacă ai copii, reacția lor la daruri poate fi cea mai bună parte a zilei. Poți marca tradiția cu un gest de generozitate spontană, în ton cu spiritul sfântului.

PEȘTI Ziua de sâmbătă s-ar părea că începe cu atmosfera blândă a dimineții de Moș Nicolae, de ziua Sfântului Ierarh Nicolae, protectorul celor nevoiași. În ghetuțe ai putea găsi ceva simbolic: o lumânare, o iconiță, o carte de suflet sau altceva care te emoționează. Poate îți amintești cum, când erai copil, găseai în ghetuțe chiar și lucruri mici, dar simțeai magia lor. Dacă ai copii în familie, reacția lor poate atinge o coardă sensibilă. Un gest de ajutorare a cuiva poate deveni nota cea mai frumoasă a zilei.