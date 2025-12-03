Ministrul Educației, Daniel David, a explicat că efectele rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților trebuie analizate cu atenție.

Demnitarul a subliniat că nu susține interzicerea lor, considerând că această abordare ar putea crea reacții contrare. Daniel David a insistat că tehnologia face parte din realitatea contemporană și că obiectivul este utilizarea ei responsabilă, adaptată vârstei și contextului fiecărui copil.

David a transmis că vede controlul parental drept soluția esențială în gestionarea accesului tinerilor la mediul digital, în special pentru cei trecuți de 14 ani. El a afirmat că interdicțiile directe ar putea determina adolescenții să găsească metode de a ocoli restricțiile, ceea ce ar complica și mai mult situația. Din perspectiva sa, părinții și educatorii trebuie să ofere îndrumare și limite clare, nu să adopte măsuri drastice.

„Trăim o revoluție industrială. Tehnologia este aici să rămână. Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor. Noi suntem măsura acestei tehnologii, deci hai să o folosim bine. Aș încuraja mai degrabă controlul parental, care este mult mai util, mai ales pentru adolescenți, deci pentru cei peste 14 ani. Dacă începi să interzici lucruri copiilor care sunt în faza de adolescență, tare mă tem că vor găsi căi ascunse părinților pentru a ajunge totuși acolo. Nu sunt împotrivă, doar că spun să gândim de două ori”, a explicat ministrul Educației la Digi24.

Daniel David a avertizat și că tinerii care nu au contact cu internetul și rețelele sociale într-un mod controlat riscă să fie dezavantajați în actuala etapă de transformare tehnologică.

Acesta a punctat că lipsa expunerii echilibrate poate conduce la decalaje semnificative într-o perioadă în care competențele digitale devin fundamentale.

Totodată, el a atras atenția că nici expunerea excesivă nu este benefică și că este nevoie de o abordare echilibrată, fără excese și fără decizii luate din teamă.

„Dacă sunt deja adolescenți și nu au contact cu internetul și cu rețelele de socializare într-o zonă controlată, sigură, cu control parental, este o problemă fiindcă prin revoluția industrială prin care trecem, mă tem că vor rămâne în urmă. Deci să facem lucrurile cu grijă, nici să exagerăm expunerea care să ne ducă în patologie, nici să intrăm într-o logică de frică să interzicem lucruri”, a indicat ministrul Educației.

În privința utilizării telefoanelor în școli, Daniel David a amintit că România a adoptat deja reguli clare: acestea sunt interzise în timpul orelor, dar pot fi folosite în scop educațional, cu acordul profesorului.

Ministrul a apreciat această abordare drept una ponderată și a sugerat că același principiu ar trebui aplicat și în discuțiile despre rețelele sociale.