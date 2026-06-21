Rețelele sociale și impactul asupra tinerilor: noi date Eurobarometru

Grupul special privind siguranța copiilor online a încheiat seria reuniunilor. Eurobarometrul indică efecte asupra stării de bine

Grupul special privind siguranța copiilor online s-a reunit pentru ultima oară din actualul ciclu de lucru.

Pe 13 iulie, copreședinții structurii urmează să prezinte președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un set de recomandări privind consolidarea cadrului Uniunii Europene dedicat protecției minorilor în mediul digital. Documentul va include direcții de acțiune rezultate din dezbaterile purtate în ultimele luni.

Totodată, un nou sondaj Eurobarometru arată o corelație semnificativă între timpul petrecut pe rețelele sociale și starea de sănătate mintală și fizică a tinerilor. Datele indică faptul că adolescenții din Europa petrec, în medie, 4,5 ore online în zilele de școală și 6,1 ore în weekend.

De asemenea, 14% dintre respondenți spun că depășesc pragul de 10 ore pe zi în fața ecranelor. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a declarat:

„Rețelele de socializare pot conecta și inspira. Dar atunci când unul din trei tineri spune că le lasă stresați, triști sau excluși, nu putem ignora impactul asupra sănătății și bunăstării lor mintale. Iar atunci când un sfert dintre tinerii noștri se confruntă cu conținut problematic online – de la discursuri instigatoare la ură, la presiune corporală, până la violență neașteptată – este un semnal clar că este timpul pentru o schimbare”.

Reuniunea finală a Grupului special a adus împreună tineri reprezentanți, cadre didactice, părinți, specialiști juridici, experți IT, medici și apărători ai drepturilor copilului. Dezbaterile au vizat experiențele acumulate, practicile identificate la nivel european și în state partenere, dar și măsuri pentru sprijinirea părinților și tutorilor în gestionarea activității online a copiilor.

Sesiunea a continuat linia trasată de întâlnirile anterioare, care au analizat atât riscurile, cât și beneficiile mediului digital pentru minori, precum și mecanismele de protecție existente la nivelul Uniunii Europene. Participanții au evaluat modul în care aceste instrumente sunt aplicate și unde sunt necesare ajustări.

Discuțiile au inclus și schimbul de practici privind implicarea familiilor în prevenirea expunerii la riscuri online. Accentul a fost pus pe rolul educației digitale și pe nevoia de instrumente adaptate vârstei utilizatorilor.

Potrivit celui mai recent Eurobarometru, aproape unul din trei adolescenți declară că se simt stresați, triști sau excluși social din cauza rețelelor sociale. În același timp, 45% dintre respondenți spun că obișnuiesc să se compare cu alți utilizatori în mediul online, iar aproximativ un sfert au fost expuși la conținut problematic, inclusiv discurs instigator la ură (25%).

Datele mai arată diferențe semnificative în funcție de vârsta de începere a utilizării rețelelor sociale. Adolescenții care au început înainte de 10 ani petrec în medie 7,5 ore pe zi în fața ecranelor în weekend, în timp ce cei care au început după 14 ani ajung la aproximativ 5,7 ore.

Deși platformele sociale sunt percepute și ca mijloc de conectare și informare, raportul evidențiază o legătură între expunerea timpurie și durata crescută de utilizare. Analiza include și percepțiile generale privind necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție.

Un alt Eurobarometru, dedicat Deceniului Digital și realizat la începutul anului 2026, arată că 92% dintre cetățenii europeni consideră consolidarea protecției copiilor și tinerilor online drept o prioritate politică majoră.

Pe baza concluziilor grupului special, copreședinții Dr. Maria Melchior și Prof. Dr. Jörg M. Fegert vor transmite președintei Comisiei Europene un raport cu recomandări oficiale pe 13 iulie. Documentul va sintetiza direcțiile discutate pe parcursul reuniunilor.

La nivel european, protecția minorilor în mediul digital este susținută prin mai multe instrumente legislative și strategii, inclusiv Regulamentul privind serviciile digitale, Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale și Strategia pentru un internet mai bun pentru copii. Acest cadru este completat de inițiative privind verificarea vârstei și combaterea hărțuirii cibernetice, precum și de măsuri împotriva exploatării online a minorilor.