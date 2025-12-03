Daniel David a explicat că elevii folosesc frecvent instrumente de Inteligență Artificială, în special chatboți, dar fără să înțeleagă riscurile asociate. Mulți dintre acești tineri preiau informațiile generate de sisteme fără să știe ce înseamnă erorile specifice AI, precum halucinațiile sau iluziile algoritmice, iar acest lucru se întâmplă deoarece nimeni nu i-a instruit să verifice conținutul primit.

Ministrul susține că rolul școlii este să ofere competențe digitale solide și să introducă treptat aceste elemente în curriculum, astfel încât elevii să învețe nu doar cum să folosească instrumentele moderne, ci și cum să se protejeze de riscurile lor.

„Mă tem că dacă nu începem să folosim ca profesori Inteligența Artificială, nu îi învățăm pe copii cum să o folosească, vom pierde avantaje competitive. Dar, în același timp, nici nu putem să mizăm totul pe Inteligența Artificială, fiindcă încep să apară după aceea o mulțime de alte probleme educaționale și psihologice”, a spus Daniel David la Digi24.

Daniel David avertizează că evitarea tehnologiei în sistemul de educație ar duce la pierderea unor avantaje competitive, dar în același timp insistă că nu se poate construi un model educațional bazat exclusiv pe Inteligență Artificială.

„M-am văzut cu foarte mulți copii la nivel de liceu, și i-am întrebat dacă folosesc Inteligența Artificială, ce sisteme folosesc. Mulți îmi spuneau că folosesc. Și i-am întrebat dacă știu ce înseamnă halucinație, ce înseamnă iluzia pe care o are sistemul de Inteligență Artificială. Nu știau. Deci, ei luau practic răspunsurile pe care le oferea un chatbot, dar nu i-a învățat nimeni că acele informații trebuie verificate, chiar dacă le dă un sistem de Inteligență Artificială”, a mai spus acesta.

În prezent, în școli și universități sunt în derulare numeroase proiecte bazate pe AI, iar noul curriculum de liceu încurajează utilizarea tehnologiei ca metodă transversală de predare pentru diferite discipline. Ministrul spune că a avut discuții cu profesori din sute de școli, iar aceștia sunt conștienți de necesitatea adoptării tehnologiei, deși mulți manifestă temeri legate de responsabilitatea integrării ei în siguranță.

„Aceste lucruri trebuie să le ducem treptat în curriculum, în interacțiunea pe care o avem cu profesorii. Sunt foarte multe proiecte de Inteligență Artificială, zeci cred, pe care le avem derulate în școli și în universități. Avem, spre exemplu, un nou curriculum la nivel de liceu – componenta de tehnologie încurajată ca o metodă transversală de predare pentru diverse materii”, a subliniat ministrul.

Daniel David consideră că introducerea instrumentelor digitale trebuie însoțită de măsuri clare pentru protejarea elevilor, subliniind că tehnologia nu trebuie evitată, ci utilizată inteligent și responsabil, astfel încât sistemul de educație să beneficieze de oportunitățile pe care aceasta le oferă.