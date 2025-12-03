Tradițional, cititul în zaț era o practică transmisă din generație în generație, bazată pe simboluri vagi și interpretări personale. Astăzi, acest ritual a fost digitalizat. Tot ce trebuie să facă cineva este să fotografieze ceașca de cafea și să trimită imaginea online, de obicei pe WhatsApp sau rețelele sociale.

Așa-numita ghicitoare promite o interpretare personalizată a formelor apărute în zaț. Cei care apelează la acest serviciu cred că interacționează cu o persoană cu experiență sau har special, însă realitatea este diferită.

În multe cazuri, fotografia primită este încărcată într-un program de inteligență artificială. ChatGPT analizează imaginea și generează automat descrieri ale formelor, umbrelor și liniilor vizibile, adăugând interpretări generale de tip emoțional sau simbolic.

Textul rezultat este apoi copiat și trimis mai departe clientului, prezentat ca o analiză făcută de clarvăzătoare. Practic, inteligența artificială produce o poveste generică, adaptabilă oricui, iar intermediarul percepe bani pentru acest serviciu.

Bloggerița Diana Cosmin a atras atenția asupra acestui fenomen și a explicat că a aflat recent despre persoane care câștigă bani din astfel de „citiri”. Ea a relatat că metoda presupune strict trimiterea pozei către ChatGPT și redirecționarea rezultatului către client, fără nicio intervenție personală.

Potrivit relatării ei, oamenii plătesc pentru astfel de interpretări, fără să știe că mesajul provine dintr-un algoritm.

„Situație reală auzită acum câteva zile: o persoană face bani “citind în zațul de cafea”, pe WhatsApp, adică trimiți poza și ea îți dă interpretarea: drum de seară, cavaler, o doamnă/domn care te invidiază … în fine, citiri cum mai făceau bunicile noastre. Însă, persoana nu „citește” în nimic, ci bagă poza în ChatGPT și algoritmul face interpretarea. Fiindcă AI se pricepe și la asta, pare-se. Dar cineva ia bani pentru a băga pozele cu zaț de cafea în ChatGPT, pentru voi”, a scris Diana Cosmin pe Facebook.

Situațiile de acest tip arată cât de ușor pot fi exploatate credințele oamenilor, mai ales atunci când tehnologia este prezentată ca un instrument magic. Inteligența artificială poate genera texte convingătoare, dar nu are capacitatea de a prezice viitorul sau de a confirma fapte reale.

Un caz extrem a fost semnalat în Grecia, unde o femeie căsătorită de 12 ani, cu doi copii, a decis să divorțeze după ce a cerut o „citire în cafea” realizată cu ajutorul ChatGPT. După ce a încărcat poza ceștii, inteligența artificială ar fi sugerat existența unei aventuri a soțului cu o femeie al cărei nume începea cu litera E.

Soțul a declarat ulterior că a considerat inițial situația o glumă, însă lucrurile au escaladat rapid. Femeia i-a cerut să părăsească locuința, le-a spus copiilor despre divorț și a apelat la un avocat în doar câteva zile. Acesta a fost notificat oficial cu actele de divorț, în ciuda faptului că refuzase o separare amiabilă.

Avocatul său a precizat că interpretările generate de un chatbot nu au nicio valoare legală și că, în acest caz, funcționează principiul clasic al prezumției de nevinovăție.