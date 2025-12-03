Elon Musk susține că inteligența artificială și robotica vor produce cea mai profundă schimbare din istoria modernă. Din perspectiva sa, aceste tehnologii vor avea un impact atât de puternic încât majoritatea activităților necesare societății vor putea fi realizate de mașini.

„Inteligența artificială și robotica sunt un tsunami supersonic. Va fi, cu adevărat, cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”, a spus Musk.

Potrivit lui Musk, într-un interval mai mic de 20 de ani, ideea de muncă zilnică ar putea deveni opțională. El a explicat că sistemele automate vor fi capabile să producă bunuri, să ofere servicii și să susțină economia fără implicarea directă a oamenilor, ceea ce ar schimba fundamental rolul muncii în viața de zi cu zi, scrie Business Insider.

„Predicția mea este că, în mai puțin de 20 de ani, munca va fi opțională. Să muncești, în general, va fi opțional”, a spus el.

Musk a spus că propriii săi copii, dintre care unii sunt deja foarte buni la tehnologie, sunt conștienți de faptul că inteligența artificială le-ar putea face abilitățile inutile în viitor. Cu toate acestea, ei își doresc în continuare să urmeze studii universitare.

„Ei sunt de acord că este probabil ca inteligența artificială să facă abilitățile lor inutile în viitor, dar totuși vor să meargă la facultate.”

Această atitudine reflectă o percepție tot mai răspândită în rândul tinerilor, care văd educația nu doar ca pe un mijloc de obținere a unor competențe profesionale, ci și ca pe un spațiu de dezvoltare personală și socială.

În trecut a criticat valoarea educației formale, spunând că facultatea nu este neapărat despre învățare. El a transmis că nu crede că studiile universitare sunt obligatorii pentru succes, însă le vede ca pe un mediu util din punct de vedere social.

Musk a explicat că facultatea poate oferi ocazia de a fi înconjurat de oameni de aceeași vârstă, într-un cadru care stimulează schimbul de idei. În acest context, el consideră firesc ca tinerii să aleagă universitatea, cu condiția să încerce să învețe cât mai multe lucruri din domenii variate.

„Dacă vrei să mergi la facultate din motive sociale, cred că acesta este un motiv să mergi — să fii în preajma unor oameni de vârsta ta, într-un mediu de învățare”, a spus el. „Dacă o faci, încearcă să înveți cât mai mult dintr-o gamă largă de subiecte”, a adăugat el.

Profesorii și cercetătorii analizează deja impactul AI asupra educației. Mai multe voci din mediul universitar atrag atenția că inteligența artificială nu face învățarea inutilă, ci scoate în evidență limitele actualului sistem educațional.

Unii profesori consideră că utilizarea excesivă a AI riscă să slăbească abilitățile de bază ale tinerilor, mai ales la început de carieră, când formarea gândirii critice este esențială. În acest context, există temeri că noile generații ar putea deveni dependente de instrumente digitale pentru sarcini elementare.

Mai mulți experți în domeniul muncii și educației consideră că strategia cea mai sigură pentru tineri este dezvoltarea competențelor greu de automatizat. Aceștia îi încurajează să înțeleagă procesele din spatele joburilor și să învețe cum să gestioneze și să supravegheze sistemele AI.

Alți lideri din mediul de afaceri susțin că tinerii care folosesc inteligența artificială în mod critic vor deveni mai buni decidenți, nu mai slabi. În același timp, reducerea locurilor de muncă de început și schimbările din recrutare fac ca abilități precum antreprenoriatul și educația financiară să devină din ce în ce mai importante.