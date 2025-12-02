Florin Manole a anunțat semnarea, la Bruxelles, a unui Memorandum și a unui Plan comun de acțiune, documente care vizează o serie de obiective concrete. Printre acestea se află informarea și consilierea lucrătorilor români, colaborarea bilaterală privind sistemele de pensii și inspecția muncii, precum și intensificarea eforturilor de combatere a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, potrivit informațiilor distribuite de ministru într-o postare realizată pe Facebook.

Demersurile au fost convenite în urma unei întâlniri cu Bärbel Bas, ministrul federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania, cu care Manole face parte din aceeași familie social-democrată europeană.

„Românii care lucrează în Germania au nevoie de susținerea statului român și de protejarea drepturilor lor! Informarea și consilierea lucrătorilor, colaborarea în domeniul pensiilor și al inspecției muncii, combaterea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, toate acestea sunt obiective concrete pe care le-am cuprins în Memorandumul și Planul comun de acțiune pe care le-am semnat la Bruxelles”, a scris Barbu pe Facebook.

Oficialii celor două state au stabilit consolidarea colaborării dintre ministerele lor în domeniile ce țin de piața muncii și politicile sociale, cu scopul de a crea un cadru mai solid de protecție pentru lucrătorii români care se deplasează între România și Germania. Acțiunile convenite urmăresc să asigure accesul acestora la informații esențiale, sprijin adecvat și condiții de muncă echitabile.

Ministrul Muncii și-a exprimat convingerea că rezultatele acestui parteneriat vor avea un impact real asupra vieții românilor care muncesc și trăiesc în Germania, oferindu-le mai multă siguranță și protecție în relațiile de muncă.

„Am convenit cu Bärbel Bas, Ministrul Federal al Muncii şi Afacerilor Sociale din Germania, cu care sunt coleg în aceeași familie social-democrată europeană, să consolidăm colaborarea dintre ministerele noastre în domenii precum piața muncii și politicile sociale. Vrem să protejăm drepturile lucrătorilor, mai ales ale celor care se deplasează între România și Germania, și să ne asigurăm că au acces la informații, sprijin și condiții de muncă corecte. Sunt convins că vom avea rezultate concrete care vor conta pentru mulți români care lucrează și trăiesc în Germania”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.