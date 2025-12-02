Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că o lege care poate părea nepotrivită pentru magistrați nu înseamnă neapărat că este neconstituțională. El a explicat că avizul CSM este opinia magistraturii despre modificările care afectează statutul judecătorilor și procurorilor.

Marinescu a precizat că, dacă ÎCCJ consideră că legea are probleme de constituționalitate, poate sesiza CCR. El a apreciat că CSM a dat avizul mai repede decât termenul de 30 de zile, ceea ce este important pentru a putea obține banii europeni.

„Sunt chestiuni care au o legătură dar în același timp și o diferență specifică. Avizul CSM este o evaluare pe care magistratura o face cu privire la aceste modificări care vor avea impactul asupra statutului fiecărui judecător și procuror. O lege care poate fi privită inoportună de magistratură nu este neapărat o lege neconstituțională. Însă, din perspectiva Înaltei Curți, dacă dânșii consideră că au identificat niște critici de constituționalitate, atunci pot activa acest mecanism și pot face sesizarea către CCR. Apreciez că CSM a formulat un aviz mult mai repede decât intervalul de 30 de zile în privința naturii căruia exista deja un reper fixat de CCR, pentru că în acest context există o posibilitate de a fi obținuți banii europeni”, a declarat Marinescu la Digi24.

Guvernul nu a acceptat niciunul dintre cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul de reformă a pensiilor magistraților. În ședința de guvern, proiectul de lege a fost adoptat în forma inițială, iar premierul Ilie Bolojan va angaja răspunderea Executivului în Parlament marți după-amiază.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că pe ordinea de zi a fost proiectul de lege care modifică și completează legislația privind pensiile de serviciu. În cadrul procedurii de angajare a răspunderii Guvernului, au fost analizate cele 42 de amendamente depuse de senatori și deputați: 19 de la Partidul Oamenilor Tineri, 12 de la deputatul Dumitru Coarnă, 6 de la deputata Raisa Enachi și 5 de la Grupul Partidului AUR. Toate au fost respinse, așa că forma finală a proiectului a fost adoptată.

Dogioiu a precizat că angajarea răspunderii guvernului are loc astăzi, în ședința specială de după ceremonia de 1 decembrie. Totodată, ea a menționat că pe ordinea de zi a fost și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 202/2008, legată de aplicarea sancțiunilor internaționale. Singura schimbare importantă este că activitatea supraveghetorului special va fi coordonată și monitorizată de ministerul responsabil.

„Pe ordinea de zi a fost proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu. Au fost analizate, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii guvernului, amendamentele depuse de senatori şi deputaţi. Mai precis, au fost analizate cele 42 de amendamente, cele mai multe, 19, au venit de la Partidul Oamenilor Tineri, 12 amendamente a depus deputatul Dumitru Coarnă, în continuare deputata Raisa Enachi, 6 amendamente, Grupul Partidului AUR, 5 amendamente. Toate amendamentele au fost respinse de guvern, astfel încât forma finală a proiectului de legi a fost adoptată. Undeva în jur de ora 15.00 va avea loc angajarea. Aţi văzut deja proiectul în transparenţă decizională. Singura modificare de substanţă adusă este faptul că supraveghetorul special stabilit şi în general întreaga procedură, întreaga lui activitate va fi sub coordonarea şi supravegherea ministerului de resort”, a spus Dogioiu, după ședința de guvern.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat, la rândul său, că, dacă proiectul de lege a pensiilor speciale nu va fi adoptat, Guvernul nu va bloca proiectele de infrastructură. El a precizat că Guvernul are încredere că, prin forma actuală a proiectului, respectă prevederile CCR, iar singura modificare este prelungirea perioadei de interimat de la 10 la 15 ani.

Pîslaru a mai zis că nu se așteaptă la surprize din partea Curții Constituționale, chiar dacă cineva ar contesta din nou proiectul, și a subliniat că Guvernul respectă puterea judecătorească. El a menționat că discuția privind pierderile sau câștigurile financiare cu Comisia Europeană nu a permis estimări exacte, la fel cum nici Comisia nu poate da o cifră sigură.

Pîslaru a precizat că dovezile depuse arată eforturile Guvernului și stadiul actual al proceselor de adoptare a reformei pensiilor speciale. Pe 28 noiembrie, ministrul a raportat că pașii necesari în Guvern au fost deja inițiați. Decizia finală va fi luată după schimbul de scrisori cu Comisia Europeană, care va trimite observațiile în două luni, iar Guvernul va răspunde pentru a clarifica stadiul reformei.

În privința proiectelor aflate în derulare, ministrul a asigurat că niciunul nu va fi blocat dacă apar pierderi financiare și că Guvernul va continua finalizarea tuturor investițiilor începute, fără nicio incertitudine privind lista lor.