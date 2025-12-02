Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a atras atenția asupra implicațiilor politice ale modificărilor recente privind pensiile magistraților, în contextul unei posibile sesizări la Curtea Constituțională.

Liderul Uniunii a explicat că proiectul de lege nu este unul nou, fiind similar celui anterior, cu excepția extinderii perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, și că întârzierea negocierilor cu magistrații a fost cauzată de așteptarea motivării Curții.

”Este un instrument constituţional. Din acest punct de vedere, sigur, se poate discuta dacă e bine sau nu e bine, dar din punct de vedere legal, constituţional, este ok. Mie nu-mi plac angajările, dar sunt anumite momente şi anumite proiecte care pot fi trecute prin angajare, prin Parlament. Toate guvernele, toate coaliţiile s-au folosit de această modalitate. Nu trebuie să exagerăm. Aici ne întoarcem cu angajarea pe acest proiect cu pensiile speciale, ale magistraţilor, că vorbim doar de magistraţi, şi nu este ceva nou, nu este un proiect nou. Proiectul este aproape la fel cum era înainte. Perioada de tranziţie s-a mărit la 15 ani, în loc de 10 ani cât era un primul proiect, şi am aşteptat avizul CSM-ului, fiindcă pe procedură, Curtea, data trecută a respins. Dar nu este o modalitate de a legifera”, a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, la Digi24.

Liderul UDMR a explicat că modificarea perioadei de tranziție a fost un compromis, menită să ofere flexibilitate în negocierile cu magistrații, însă acesta nu garantează acceptul acestora asupra plafonului pensiei.

”Sigur, orice zi e pierdută când ai un deadline. Nu cred că în acest moment asta este problema cea mai mare. Problema, într-adevăr, e mare dacă va fi atacată la Curtea Constituţională şi dacă Curtea va respinge. Atunci vom avea, într-adevăr, o problemă politică şi nu numai, dar s-au pierdut două săptămâni, s-au pierdut zece zile, nu mai ştiu exact cât a durat până când a venit motivarea Curţii, din punctul meu de vedere, dacă vrei să vezi, într-adevăr, motivele pentru care un proiect a fost respins la Curte, trebuie să aştepţi motivarea, că de acolo poţi să vezi ce ai de făcut, nu înainte. Dar nu mai putem să ne întoarcem în timp”, a precizat liderul UDMR.

Potrivit lui Kelemen Hunor, neînțelegerile privind suma pensiilor la vârsta de pensionare și nivelul procentual din venitul net fac probabil ca proiectul să fie contestat din nou la CCR.

”Din acest punct de vedere, Guvernul, coaliţia a făcut această ofertă de 15 ani în loc de zece. Pe partea cealaltă, nu ştiu dacă se acceptă sau nu se acceptă, acolo a fost discuţia de plafonul, volumul pensiei la ieşirea la 65 de ani, sau, mă rog, la vârsta de pensionare care va fi stabilită în acest proiect de lege. Şi, cum n-au fost de acord magistraţii cu 70% din venitul net, sunt convins că şansa să meargă ei la Curtea Constituţională e mare. Fiindcă dacă ei nu au fost de acord data trecută, au atacat şi pe procedură, dar şi pe fond, bănuiesc că nu s-a schimbat nimic din punctul lor de vedere. Sigur, se poate aştepta să spună: nu mai atacăm, este o presiune, mai ales de la tribunale, de la Curţile de Apel spre Înalta Curte, vom vedea. Aşa cum am simţit eu la ultima discuţie, cred că va fi atacată legea la Curtea Constituţională”, a completat el.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat marți situația politică din coaliție, afirmând că un vot împotriva guvernului ar reprezenta practic destrămarea alianței. Kelemen Hunor a explicat că, în cazul depunerii unei moțiuni de cenzură, dezbaterea acesteia va avea loc săptămâna viitoare, după alegerile locale din București.

”Nu cred. Asta ar însemna că s-ar destrămat coaliţia. Cu toate nemulţumirile din coaliţie pentru anumite proceduri, pentru anumite decizii, dacă cineva din coaliţie votează moţiunea de cenzură, înseamnă că această coaliţie s-a destrămat”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii a precizat că, în prezent, nu percepe intenția ca cineva din coaliție să urmărească căderea guvernului, dar a adăugat că evoluția situației în săptămânile următoare rămâne incertă.