Într-un comunicat transmis marți, 2 decembrie, Colegiul Farmaciștilor din România, alături de organizațiile profesionale reprezentative, a exprimat o poziție critică față de declarațiile care sugerează limitarea vaccinării la cabinetele medicilor.

Farmaciștii susțin că această viziune nu reflectă situația actuală a sistemului sanitar, nu ține cont de legislația în vigoare și nici de practicile europene, mai ales în condițiile în care România are întârzieri semnificative în privința acoperirii vaccinale.

„Limitarea vaccinării doar la cabinetele medicilor ar reprezenta un pas înapoi și ar reduce accesibilitatea pentru pacienți”, avertizează reprezentanții farmaciștilor.

Potrivit comunicatului, în 25 de state europene extinderea accesului la vaccinare prin implicarea farmaciștilor este deja o practică uzuală. Reprezentanții Colegiului Farmaciștilor subliniază că România ar trebui să urmeze acest model, nu să limiteze opțiunile existente.

Aceștia atrag atenția că restrângerea vaccinării doar la cabinetele medicilor ar diminua accesibilitatea pentru pacienți și ar putea afecta obiectivele de sănătate publică.

Farmaciștii amintesc că, din 2023, în România există un cadru legal care permite vaccinarea antigripală în farmacii, în condiții clar reglementate, printr-un program pilot. Potrivit organizațiilor profesionale, rezultatele acestui program arată că serviciul este sigur, accesibil și apreciat de pacienți.

În acest context, reprezentanții domeniului consideră că o direcție firească ar fi permanentizarea și extinderea programului, inclusiv către alte tipuri de vaccinuri, nu restrângerea lui.

Un alt punct semnalat vizează decontarea de către stat a vaccinării antigripale realizate în farmacii, în aceleași condiții în care sunt decontate și cele efectuate de alte categorii de vaccinatori. Colegiul Farmaciștilor susține că echitatea profesională este esențială pentru funcționarea corectă a sistemului.

Reprezentanții farmaciştilor amintesc că sunt profesioniști din domeniul sanitar, cu studii de specialitate, instruiți suplimentar și autorizați prin lege să efectueze vaccinări. Deja, numeroase farmacii funcționează ca centre de imunizare, oferind servicii în condiții de siguranță și calitate.

Colegiul Farmaciștilor atrage atenția că declarațiile care ignoră rolul farmaciștilor pot crea confuzie în rândul populației și pot minimaliza contribuția acestora în sistemul sanitar.

Potrivit datelor prezentate, vaccinarea în farmacii este autorizată în 54 de țări și teritorii, iar numărul statelor care instruiesc farmaciști pentru activități de imunizare a crescut semnificativ în ultimii ani.