Ministerul Sănătății a publicat în consultare proiectul de Ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Alexandru Rogobete, care subliniază că proiectul reprezintă un pas esențial în modernizarea și profesionalizarea acestei zone critice a sistemului sanitar.

„Evenimentele din ultimele luni ne-au arătat că avem nevoie de reguli simple și clare”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook, explicând că proiectul este rezultatul unei analize minuțioase a tuturor rapoartelor de control din ultima perioadă.

Una dintre cele mai importante schimbări o reprezintă introducerea unui sistem de clasificare a secțiilor ATI în trei niveluri, în funcție de infrastructură, dotări, personal și tipologia cazurilor tratate.

Scopul este ca pacienții critici să fie orientați către unitățile care dispun de resursele adecvate pentru a le salva viața, reducând astfel riscul tratării în secții insuficient pregătite.

Proiectul instituie obligația ca toate spitalele – publice și private – în care se realizează proceduri de anestezie să dețină cel puțin un pat de supraveghere postanestezie complet dotat.

Măsura urmărește eliminarea improvizațiilor, astfel încât pacientul să beneficieze de monitorizare adecvată imediat după intervenție, perioadă considerată critică din punct de vedere al riscurilor medicale.

Unitățile sanitare vor trebui, de asemenea, să demonstreze că utilizează echipamente medicale proprii, aflate în contracte de mentenanță valabile, pentru a evita situațiile în care aparatura este învechită sau defectă.

Secțiile ATI destinate copiilor vor fi obligate să fie echipate cu aparatură dedicată profilului pediatric, adaptată necesităților specifice ale pacienților minori.

Totodată, proiectul vine cu o delimitare explicită a atribuțiilor medicilor ATI și ale medicilor care au doar atestat în terapie intensivă, pentru a elimina neclaritățile din activitatea clinică și a responsabiliza corect cadrele medicale.

Documentul schimbă și structura echipelor din secțiile ATI, introducând roluri noi, menite să asigure o abordare complexă și completă a îngrijirii pacientului critic.

Din echipa multidisciplinară vor face parte, pe lângă medicii ATI și personalul medical obișnuit:

medici epidemiologi sau infecționiști

medici de farmacologie clinică

farmaciști clinici

psihologi

fizioterapeuți

Pentru reducerea riscului infecțiilor asociate actului medical, spitalele vor putea angaja și un asistent specializat în monitorizarea infecțiilor nosocomiale.

„Aceste schimbări sunt despre siguranță reală, nu despre birocrație. Sunt măsuri concrete care elimină improvizațiile, reglementează ferm activitățile de anestezie și consolidează protecția pacienților”, a subliniat ministrul Rogobete.

Ministrul Sănătății a anunțat că verificările vor continua în toate unitățile unde se efectuează proceduri de anestezie, indiferent dacă sunt publice sau private. Scopul este monitorizarea implementării noilor norme și identificarea rapidă a eventualelor nereguli.

Proiectul de Ordin a fost realizat cu sprijinul prof. dr. Dorel Săndesc, președintele Comisiei ATI din Ministerul Sănătății, și al președintelui Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă.