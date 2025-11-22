Alexandru Rogobete, replică pentru premierul Ilie Bolojan, care a criticat vineri situația unora dintre spitalele din România. Ministrul Sănătății a transmis într-o postare pe Facebook un mesaj ferm privind responsabilitatea din sistemul sanitar, afirmând că personalul medical nu trebuie să fie făcut vinovat pentru problemele administrative acumulate în ultimii ani.

El a subliniat că sistemul poate funcționa doar atunci când există echilibru și că medicii, asistentele, infirmierele și întregul personal care susține activitatea spitalelor nu pot fi puși în fața pacienților drept responsabili pentru deficiențe care țin de organizare și finanțare.

Ministrul Sănătății a arătat că dorește restabilirea demnității celor care lucrează în sănătate, deoarece doar astfel poate fi reconstruită încrederea populației în sistem.

Alexandru Rogobete a explicat că rolul său presupune o responsabilitate dublă, atât față de pacienți, cât și față de personalul medical, și că, deși a intervenit ori de câte ori au existat cazuri de comportament nepotrivit din partea angajaților din spitale, consideră la fel de important să fie vocea acestora atunci când sunt acuzați pe nedrept pentru disfuncții care nu le aparțin.

Rogobete a transmis că mulți dintre profesioniștii din sănătate muncesc în condiții dificile, stau nopți întregi în spitale și lipsesc de lângă familiile lor în zile de sărbătoare pentru a salva vieți, iar acești oameni nu pot fi asociați cu problemele de management sau cu modul defectuos de finanțare care a persistat ani la rând.

Demnitarul a precizat că reforma care trebuia făcută cu mult timp în urmă este acum în lucru, iar scopul este refacerea echilibrului și reducerea discrepanțelor din sistem.

Prima măsură anunțată vizează reclasificarea spitalelor. Ministrul a explicat că actualele opt categorii, fiecare cu mecanisme diferite de finanțare, creează confuzie și ineficiență. Noul model va prevedea spitale strategice și trei niveluri – I, II și III – definite în funcție de infrastructură și serviciile efective oferite, cu un sistem simplificat și ușor de înțeles.

A doua direcție de reformă privește schimbarea normativului de personal. Alexandru Rogobete a spus că modelul actual se raportează doar la numărul de paturi, fără a ține cont de complexitatea cazurilor, volumul de pacienți sau specificul intervențiilor.

El a afirmat că acest sistem este depășit și că va fi introdus un normativ modern, adaptat realităților din teren, astfel încât acolo unde încărcarea este mare, personalul să fie dimensionat corect.

O altă reformă anunțată este cea a gărzilor, pe care ministrul o consideră inechitabilă în forma actuală. Noul model va include trei tipuri de gărzi – la domiciliu, de monitorizare și de urgență – fiecare cu tarife diferențiate, astfel încât munca depusă să fie remunerată echitabil.

Alexandru Rogobete a reamintit și că, încă din luna august, au fost introduse criterii de performanță reale pentru managerii de spitale și pentru șefii de secție, precum și concursuri care să asigure conducerea unor unități medicale eficiente.

El a spus că acolo unde managementul este performant, rezultatele sunt vizibile, iar faptul că unele spitale închid anul cu excedente de milioane de euro arată că organizarea și conducerea fac diferența.

În final, ministrul Sănătății a subliniat că profesioniștii din sănătate – de la medici și asistente până la biologi, chimiști și kinetoterapeuți – reprezintă baza sistemului și nu trebuie considerați vinovați pentru anii de lipsă de interes administrativ. El a afirmat că responsabilitatea schimbării aparține autorităților și că obiectivul este ca România să redobândească încrederea în oamenii care îi salvează viețile.

„Avem multe spitale unde peste 90% din buget este dedicat salariilor. Cât mai rămâne pentru medicamente, combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, analize? Constatăm că în aceste spitale ne-am dus pe toate sporurile la nivelul maxim, am pus norma de personal la nivelul minim și nu avem servicii. Aici trebuie intervenit. Acest tip de spitale nu sunt pentru pacienți, ci pentru angajați”, a fost critica lansată de șeful Guvernului și care l-a deranjat pe ministrul Sănătății.